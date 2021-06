Německo stáhlo čtyři vojáky z mise v Litvě kvůli zpěvu antisemitských písní

Ilustrační FOTO: 7th Army Training Command

Německá armáda stáhla z mise NATO v Litvě čtyři své vojáky. Jsou podezřelí, že během dubnové oslavy v hotelu zpívali antisemitské písně a sexuálně zneužili dalšího vojáka. Podle německé ministryně obrany je jejich chování nepřijatelné a bude přísně potrestáno, informovala agentura DPA.

"Co přesně se stalo v průběhu oslavy, se stále ještě vyšetřuje," řekla dnes ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová. "Ale jedna věc se k tomu dá říct v každém případě: Ať už se stalo cokoli, není to v žádném případě přijatelné. Bude to se vší tvrdostí stíháno a potrestáno."

Magazín Der Spiegel v pondělí napsal, že v dubnu na bujarém večírku v jednom litevském hotelu zpívali němečtí vojáci krajně pravicové a antisemitské písně. Z údajného sexuálního zneužití namol opilého spícího vojáka existuje video natočené mobilem jedno z účastníků oslavy. V pondělí incident oficiálně potvrdilo ministerstvo obrany.

Mise Posílená předsunutá přítomnost (Enhanced Forward Presence) je od roku 2016 součástí snahy NATO odstrašit Rusko od možného útoku na severovýchodní křídlo aliance. Berlín do Litvy vyslal přibližně stovku vojáků, kteří zde cvičí s příslušníky armád Litvy a dalších členských zemí NATO.

Loni v červenci německé ministerstvo obrany rozpustilo část speciální jednotky KSK. Jedna z jejích rot v roce 2017 vyvolala pozornost rozlučkovým večírkem velitele, při němž vojáci házeli prasečími hlavami, poslouchali pravicový rock a hajlovali.

Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer při dnešním představení výroční zprávy Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), jak se oficiálně jmenuje německá civilní kontrarozvědka, uvedl, že pravicový extremismus a antisemitismus jsou největší hrozbou pro bezpečnost Německa.