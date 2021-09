Nezapomenutelný zážitek. Papežova slova na romském sídlišti vyvolala u přítomných naději

Papež František se 14. 9. 2021 na košickém sídlišti Luník IX setkal s Romy (FOTO: http://www.photogallery.va/)

Papež František v úterý na největším slovenském romském sídlišti Luník IX v Košicích vybízel před asi tisícovkou účastníků k opuštění předsudků a stereotypů a k integraci romské menšiny, čítající ve více než pětimilionové zemi přinejmenším 400.000 lidí. Papežova slova vyvolala mezi účastníky setkání naději.

"Byly to nezapomenutelné chvíle, které - jak jsem přesvědčen - budou mít přímý dopad na budoucnost mnoha romských dětí, z tohoto sídliště i z celého Slovenska," řekl novinářům europoslanec Peter Pollák z nejsilnějšího slovenského vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) .

"Už při prvním osobním setkání s papežem Františkem na Mezinárodní pouti Romů v roce 2015 se mě ve Vatikánu dotkly jeho slova, aby Romové byli v centru pozornosti církve. Dnes svá slova naplnil," řekl s tím, že romská komunita na Luníku IX je často odsuzována.

Podle jeho slov přišel papež František na toto místo šířit poselství lásky, smíru a pochopení. "Přináší naději pro chudé romské děti, které si zaslouží nejen pozornost církve, ale i celé společnosti. Je papežem, který nedělí, ale spojuje. Jeho návštěva je i odkazem pro všechny věřící, že Bůh nedělá rozdíly, že Bůh miluje všechny, i chudých," doplnil.

Ján Hero, který papeže vítal, ocenil, že "zástupce Ježíše Krista na Zemi" svými činy potvrzuje svá vlastní slova, že je třeba vyjít z kostelů do ulic za lidmi na okraji společnosti - a návštěvou na romském sídlišti dokázal i sem přinést "poselství naděje".

Herova manželka, Slovenka Beáta, vítá papežova slova, která vnímá i jako osobní povzbuzení tváří tvář předsudkům. S romským manželem adoptovali dvě romské děti, pak se jim narodil vlastní potomek "a můžeme se těšit z toho, že naše děti nemají předsudky a že se mají rády a mají rády děti z romských rodin".

Jako zážitek na celý život vnímá papežovu návštěvu starosta Luníku IX Marcel Šaňa, hrdý na to, jak se setkání hlavy katolické církve s Romy vydařilo.

"Věřím tomu, že obyvatelé zažívali podobně to, co já jako věřící člověk. Opravdu to byly pro mě silné emoce a velmi zajímavý zážitek, na který nezapomenu celý život," řekl Šaňa. Doufal však, že se papež František projde mezi účastníky akce. Bohužel to však vzhledem ke svému harmonogram nestíhal.

Místy sice na sídlišti teče voda jen dvakrát denně, ale starosta ujišťuje, že po čtvrt století zanedbávání se život na sídlišti mění k lepšímu. To, že papeže na Luníku IX oslovil také mladý romský pár, který tu vyrostl, ale dokázal i za pomoci místních duchovních vystudovat a plně se integrovat do společnosti, vnímá jako povzbuzení pro další mladé romské rodiny, snící o lepším životě.

"Nezapomenutelné a velmi dojemné chvíle jsem dnes přežila na setkání se svatým otcem na Luníku IX," komentovala setkání slovenská vládní zmocněnkyně pro romské komunity Andrea Bučková. " Jsem šťastná, že my, Romové a Romky jsme v srdci papeže Františka a poctil nás svou přítomností. On sám si vybral toto místo, protože i chudí, slabí a marginalizovaní mají svou důstojnost a Bůh miluje všechny. Věřím, že na lidi na periferii společnosti nezapomeneme ani po skončení návštěvy Svatého otce a vezmeme si jeho odkaz, který nám tu na Slovensku zanechá, k srdci," dodala.

Poslanec Peter Pollák , ml. ocenil papežova slovo o tom, že je potřeba bourat ploty a stavět mosty. Uvedl to ve videu natočeném těsně po návštěvě papeže Františka.

VIDEO

"Od papeže zazněla ještě v katedrále při setkání s kněžími jedna velmi zajímavá spontánní věta: Já zasévám semínko, a to možná přinese úrodu. To je velmi důležité právě pro situaci na Luníku. Nejde jen o místní Romy a Slováky, ale papež chce vyslat signál celé slovenské společnosti - zda máme zájem o tyto lidi a zda pro ně alespoň něco uděláme. Nevím, co zmůže papežova návštěva, ale to zrnko, které chce zasít, můžeme podpořit svojí vlastní změnou. Pokud to dokážeme, pak jeho návštěva bude mít úspěch," řekl ČTK Pavol Hrabovecký z teologické fakulty v Košicích.

Jako o velkém daru hovoří o papežově návštěvě jeptiška Silvia Zábavová, která podle vlastních slov tak dlouho už působí mezi Romy, že se sama cítí být Romkou. "Mně se na něm (na papeži) moc líbí, že ukazuje Boha nejen svatého a vznešeného, ale i lidského, tak blízkého nám všem bez ohledu na to, jací jsme a co jsme zač. Je jako otec, který přijde a povzbudí," řekla o pocitu zadostiučinění, který v ní budí papežova návštěva právě mezi Romy.

"Jsou v životě člověka okamžiky, které změní budoucnost, a tak věřím, že i toto je mezník a něco se pohne - ne na celém sídlišti, ale v jednotlivcích, kteří možná budou ochotní udělat i něco se sebou," míní duchovní Peter Bešenyei, tajemník Rady pro Romy a menšiny při Konferenci biskupů Slovenska.