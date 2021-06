Obrovský úspěch romského sportovce! Boxer Csemez pojede na olympiádu v Tokiu

Andrej Csemez (FOTO: Slovenská boxerská federace)

Slovenský boxer Andrej Csemez se zúčastní letošních olympijských her v Tokiu. V nedělním zápase evropské kvalifikace v Paříži postoupil do semifinále porážkou Belgičana Lancelota Protona de la Chapella 5:0 na body ve čtvrtfinálovém klání střední váhy do 75 kg.

Csemezovi k úspěchu pogratuloval i poslanec Národní rady Slovenské republiky Peter Pollák jr.

"Slovensko se dočkalo obrovského úspěchu. Poprvé za 25 let se na olympiádu probojoval slovenský boxer. Andrej Csemez je Rom, který to v životě neměl lehké. Navzdory mnoha problémům se zatnul a předvedl svůj velký talent," napsal na svém facebookovém profilu.

„I tento příběh ukazuje, jak velký a často nevyužitý potenciál je právě v romské komunitě. Je načase, abychom ho začali využívat. Gratuluji ti, Andreji! Reprezentuj Slovensko nejlépe, jak dokážeš,“ vzkázal sportovci Pollák.

Csemez pod vedením trenéra Tomáše Kovácse získal bronz na Evropských hrách v Minsku v roce 2019. O rok dříve se stal vítězem na otevřených mistrovstvích Evropské unie ve španělském Valladolide. Kromě soupeřů v nich Csemez zvítězil i sám nad sebou – dokázal se uzdravit a dostat do formy po vážné autonehodě v roce 2017.