Papež František navštíví v září Romy na Luníku IX

Papež František na svatopetrském náměstí ve Vatikáně. Foto: Flickr.com / Creative Commons

V úterý 14. září v 16:00 začne na Luníku IX setkání tamních obyvatel s hlavou katolické církve. Papež František sídliště a jeho obyvatele navštíví v rámci cesty po slovenských městech. Motto návštěvy Slovenska zní “S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. Salesiánské centrum Don Bosca poskyte k setkání prostory před svým centrem přímo na sídlišti Luník IX. Podle Petra Bešenyeie, salesiánského delegáta pro pastoraci Romů, se dá počítat s účastí několika tisíc Romů z celého Slovenska.

„Svatý Otec je ochotný přijít na místo, kam nikdo nechce jít. Je těžké najít učitele do škol na Luník IX, je těžké najít kněze, kteří by tam byli ochotni působit a papež tam příjde. Periferie je mu velmi blízká. Přichází za obyvateli, kteří na periferii žijí. Dále je z této návštěvy zřejmé, že Svatý Otec povzbuzuje k vzájemnému přijetí. Cítíme, že je tu napětí mezi majoritou a minoritou a právě on je ten, který buduje mosty. Možná nám pomůže, abychom byli víc otevření a dokázali si vzájemně odpustit. Do třetice si uvědomuji, že se snažíme už mnoho let evangelizovat Romy a nedaří se nám to, nebo to jde velmi pomalu. Možná papež František nám dá víc síly a naděje v této cestě“, vyjádřil své myšlenky Peter Bešenyei, který je zároveň tajemník Rady Konference biskupů Slovenska pro Romy a menšiny.

Papež František během své slovenské cesty navštíví Bratislavu, Prešov, Košice a také město Šaštín, které se nachází v Trnavském kraji. Celý program slovenské cesty Svatého otce lze najít zde.