Papež na setkání s Romy na Luníku IX: Kvůli předsudkům jsme se stali chudší v lidskosti

Papež František se 14. 9. 2021 na košickém sídlišti Luník IX setkal s Romy (FOTO: repro video)

Papež František se dnes na největším romském sídlišti na Slovensku a patrně i ve střední Evropě, Luníku IX na okraji Košic, vyslovil proti diskriminaci a předsudkům vůči Romům. Hovořil rovněž o nutnosti integrace této menšiny, kterou na více než pětimilionovém Slovensku tvoří na 400.000 lidí.

"Nesuďme, říká nám Kristus. Ale kolikrát naopak hovoříme bez reálného základu, podle doslechu a považujeme se za spravedlivé, když jsme přísnými soudci ostatních. Shovívaví k sobě, neoblomní k ostatním," uvedl papež v přímém televizním přenosu.

Ke katolické církve, kterou František reprezentuje, se hlásí většina Slováků i slovenských Romů.

"Jak často jsou tyto soudy vlastně předsudky, jak často si to zaměňujeme! Je to jako znetvořit slovy krásu Božích dětí, kterými jsou naši bratři. Nelze redukovat realitu druhého (člověka) na vlastní předem připravené modely. Nelze lidi dávat do schémat. Abychom je skutečně poznali, musíme je především uznávat," dodal.

Romům papež řekl, že až příliš často byli předmětem předsudků a nemilosrdných soudů, diskriminačních stereotypů, hanlivých slov a gest, kvůli čemuž "jsme se všichni stali chudšími v lidskosti". K obnově důstojnosti je nutné přejít od předsudků k dialogu, od uzavření k integraci, zdůraznil František.

Budoucnost podle Svatého otce patří dětem, přičemž se jejich velké sny nemohou zlomit o bariéry.

"Chtějí růst spolu s ostatními, bez překážek a předcházení. Zaslouží si integrovaný a svobodný život, " řekl s tím, že pro ně je třeba dělat odvážné rozhodnutí. "Pro jejich důstojnost, pro jejich vzdělání, aby vyrůstaly dobře zakořeněné ve svém původu, ale zároveň aniž by viděly každou možnost vyloučenou," dodal papež František.

V rámci svého proslovu zároveň poděkoval za úsilí při integrační práci, která vyžaduje nemálo úsilí, setkává se s nepochopením a nevděčností, dokonce i v církvi.

V souvislosti s prací v pastoračních centrech řekl, aby pokračovali na cestě osobního doprovázení, v budování bratrství a zasévaný klidu:

"Nebojte se vyjít vstříc marginalizovaným. Zjistíte, že jdete vstříc Ježíši. On vás očekává tam, kde je křehkost, ne pohodlí. Kde je služba, ne moc. Kde jde o vtělení se a ne o potěšení. Tam je On," dodal.

Romy vyzval k tomu, aby v poctivé práci, důstojnosti vydělávání si na každodenní chléb a v budování vzájemné důvěry překonali strach a rány minulosti. "Žehnám vám a přináším vám objetí celé církve," dodal papež František.