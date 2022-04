Pět obcí na Slovensku se zapojilo do evropského sociálního projektu. Svépomocná výstavba pomůže s bydlením i uplatněním na trhu práce

Ilustrační foto.

Romům z pěti slovenských obcí by měl k lepším životním podmínkám pomoci pilotní projekt Bydlení a posílení postavení Romů (HERO). Financuje ho Evropský parlament, řídí Evropská komise a realizuje ho Rozvojová banka Rady Evropy. Jsou do něj zapojeni i Romové v Bulharsku a Rumunsku – pokud se osvědčí, měl by se rozšířit po celé Evropě.

„HERO se zaměřuje na marginalizované romské rodiny, které obvykle bydlí v neregulovaných osadách na okraji obydlených oblastí a mají problém získat dostupné bydlení a problém s příležitostí se zaměstnat a zabezpečit si příjem,“ uvedla Ingrid Ludviková z tiskového oddělení Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Tamními partnery jsou Slovenská spořitelna a Projekt DOM.ov. Částka, která je pro HERO na Slovensku k dispozici, činí 1 020 000 EUR.

„Tímto projektem chceme radikálně změnit situaci nejchudších obyvatel Slovenska. Základem změny je důstojné bydlení spojené s prací a vzděláním. Pokud se program osvědčí, rozšíříme ho na celou Evropu,“ řekl během zahájení projektu europoslanec Tomáš Zdechovský.

Na Slovensku se HERO rozběhne v obcích Dobšiná, Jelšava, Kamenná Poruba, Podhorany a Rudňany – ty byly do výběru zařazeny i podle toho, zda byly místní samosprávy ochotné poskytnout obecní pozemky, infrastrukturu nebo jiné zdroje a podle zájmu romské komunity se aktivně v projektu podílet.

Projekt má fungovat díky mikropůjčkám, za které si Romové nakoupí materiál na svépomocnou výstavbu nebo zlepšení podmínek bydlení. Kromě toho se zúčastní školení finanční gramotnosti, pracovního koučinku a mentoringu a podpoří se jejich stavební dovednosti. Projekt má podpořit i místní rozvoj.

„Zlepšení životních podmínek Romů je klíčem k jejich úspěšné integraci do společnosti. Ambicí pilotního projektu HERO je umožnit zranitelným skupinám obyvatel financovat vlastní bydlení prostřednictvím spláceného úvěru. Jedná se o projekt svépomocné výstavby, který má rovněž pomoci budovat jejich dovednosti a uplatnit je na trhu práce,“ uvedl během slavnostního zahájení projektu europoslanec Peter Pollák.