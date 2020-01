Policisté zmlátili romského chlapce, bili ho pěstmi do obličeje. Podle Evropského soud pro lidská práva případ slovenské orgány dostatečně nevyšetřily

Ilustrační foto. (FOTO: Wikimedia Commons)

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP) rozhodl v případě policejního násilí vůči romskému chlapci, ke kterému mělo dojít v roce 2015 v jedné z obcí v okrese Spišská Nová Ves, že odpovědné státní orgány celý případ nedostatečně vyšetřily, čímž porušily své mezinárodní právní závazky v oblasti lidských práv. Poškozenému soud přiznal odškodnění 5000 Eur (cca 126 tisíc korun).

K incidentu došlo v roce 2015, kdy poškozeného šestnáctiletého romského chlapce cestou do školy zastavili příslušníci obecní policie. Jeden z nich ho bezdůvodně začal bít pěstí do obličeje a rozbil mu nos. Následně ho spolu s jeho kolegou naložili do auta a v úderech do obličeje vůči poškozenému pokračovali i při převozu autem na policejní stanici. Tam v násilném chování vůči poškozenému dále pokračovali. Bili ho pěstmi do obličeje, a nutili ho přiznat se ke spáchání přestupku, který tvrdil, že nespáchal. Následně ho z policejní stanice propustili a kvůli zraněním musel vyhledat lékařskou pomoc.

Matka poškozeného ještě v den incidentu podala trestní oznámení, ale policie zahájit trestní stíhání odmítla. Stíhání začalo až 3 měsíce po incidentu na základě podané stížnosti ze strany právní zástupkyně poškozeného. Stíhání vyšetřovatelé nakonec zastavili. Pochybení v průběhu vyšetřování však nenašel ani dohlížející prokurátor. Poškozený neuspěl ani s ústavní stížností u Ústavního soudu SR, který v postupu státních orgánů nenašel porušení jeho práv.

Po vyčerpání všech dostupných právních prostředků, v lednu 2017, podal poškozený stížnost na ESLP, v níž namítal porušení svých práv, která mu garantuje Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dne 28. 1. 2020 ESLP jeho stížnosti vyhověl. Rozhodl, že odpovědné státní orgány porušily jeho právo na ochranu před policejním násilím i jeho právo na účinné vyšetření tohoto násilí. Tím porušily jeho garantované právo na ochranu před nelidským nebo ponižujícím zacházením nebo trestáním podle článku 3 Úmluvy.

"Evropský soud potvrdil, že slovenské státní orgány nedokázaly ochránit poškozeného před policejním násilím a ani toto násilí účinně vyšetřit. Není to první takový případ, který byl proti Slovensku takto rozhodnut a u Evropského soudu leží další obdobné případy, včetně nevyšetřených násilných policejních razií v Moldavě nad Bodvou či Vrbnici," uvedla Vanda Durbáková, právní zástupkyně poškozeného s tím, že státní orgány musí konečně přijmout systémová opatření, která zajistí, aby byl každý případ účinně vyšetřen a zároveň přijmout opatření, aby k takovým případům jednoduše nedocházelo.

"Jsem rád, že mi soud dal za pravdu," řekl poškozený chlapec. "Chtěla bych vzkázat jiným Romům a všem lidem, kteří se setkali s policejním násilím, aby to tak nenechali a aby se bránili," dodala jeho matka.

ESLP v rozsudku zdůraznil, že každé použití síly ze strany příslušníků policie vůči osobám, které není nezbytně nutné, je na úkor lidské důstojnosti a porušením Úmluvy. Konstatoval přitom, že slovenská vláda neprokázala, že násilné jednání ze strany příslušníků obecní policie bylo vzhledem k okolnostem případu nezbytné. Státní orgány podle ESLP selhaly, když nezačaly případ vyšetřovat z vlastní iniciativy a důsledně nevyšetřily všechny jeho relevantní skutečnosti, včetně toho zda použití síly bylo v tomto případě nezbytné a přiměřené.

Evropský soud přiznal stěžovateli finanční odškodnění 5000 Eur a právo na náhradu nákladů řízení. Bezplatnou právní pomoc stěžovateli zprostředkovala nevládní organizace Poradna pro občanská a lidská práva.