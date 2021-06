Polsko vyvolalo kritiku zákonem, jenž by mohl omezit navracení majetku Židům

Sejm Polské republiky (Ilustrační FOTO: Wikimedia Commons, VaGla – Piotr Waglowski)

Dolní komora polského parlamentu ve čtvrtek schválila návrh zákona, jenž by podle jeho kritiků mohl ztížit snahu Židů o navrácení majetku, který jim za druhé světové války zabavili němečtí nacisté a později ho znárodnil polský komunistický režim. Informovala o tom agentura Reuters. Proti schválení směrnice už protestoval Izrael a Washington vyzval polskou vládu, aby proces schvalování novely zastavila. Varšava kritiku odmítá.

Před druhou světovou válkou mělo Polsko jednu z největších židovských komunit na světě, tu však během masového vyvražďování nacisté z velké části vyhladili. Židé, kteří holokaust přežili, nebo jejich potomci se od pádu komunismu v roce 1989 snaží domoci odškodnění za zkonfiskovaný majetek na polském území, píše Reuters. List Politico připomíná, že Polsko je jediným postkomunistickým členem Evropské unie, jenž nemá zákon ošetřující restituce, které by napravily majetkové křivdy vůči předválečným polským Židům nebo jejich potomkům.

Izraelský ministr zahraničí Jair Lapid: "Je to přímý a bolestný útok na práva přeživších holokaustu a jejich potomků. Není to poprvé, co se Poláci pokoušejí zavírat oči před tím, co se stalo v Polsku během holokaustu."

V roce 2015 přitom polský ústavní soud rozhodl, že pro napadnutí úředních rozhodnutí týkajících se majetku musí existovat časový limit. Novela zákona, kterou ve čtvrtek schválil Sejm, stanovuje tuto lhůtu na 30 let. Nyní ji čeká projednání v horní komoře parlamentu a pokud ji senátoři schválí, bude vyžadovat podpis polského prezidenta.

Kritici směrnice přitom namítají, že se dotkne rovněž žádostí o navrácení majetku zabaveného nacisty a později zkonfiskovaného komunistickým Polskem.

"Je to přímý a bolestný útok na práva přeživších holokaustu a jejich potomků. Není to poprvé, co se Poláci pokoušejí zavírat oči před tím, co se stalo v Polsku během holokaustu," reagoval podle agentury PAP na twitteru izraelský ministr zahraničí Jair Lapid. Izraelská ambasáda ve Varšavě označil návrh zákona za "nemorální" a uvedla, že ohrožuje vztahy mezi oběma zeměmi.

Polská diplomacie se proti kritice ohradila prohlášením, ve kterém viní Izrael z neznalosti faktů a polského práva. "Polsko nenese odpovědnost za holokaust. Byl to zločin, který spáchali němečtí okupanti na polských židovských občanech a dalších," uvedlo ministerstvo zahraničí. Podle agentury AP rovněž sdělilo, že reforma neomezí možnost domáhat se kompenzace skrze soudy. Obdobně reagoval premiér Mateusz Morawiecki, který se podle agentury PAP nechal slyšet, že dokud bude v čele vlády, Polsko nebude platit za nacistické zločiny.

Na schválení návrhu zákona Sejmem reagoval rovněž Washington. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price posvěcení směrnice označil za "krok špatným směrem". "Věříme, že je důležité vyřešit problematiku restitucí z doby holokaustu, aby byla zajištěna spravedlnost a rovnost pro všechny oběti ," napsal Price na twitteru a vyzval Varšavu, aby zastavila schvalování návrhu zákona.