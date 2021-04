Prokurátor Lipšic zastavil trestní stíhání proti předsedovi Směru Robertovi Ficovi. Toho policie obvinila za schvalování rasismu

Robert Fico (FOTO: Xmetov)

Speciální prokurátor Daniel Lipšic pomohl svému dlouholetému politickému sokovi Robertu Ficovi (Směr), začíná článek na toto téma Pravda.sk.

K obvinění bývalého premiéra Roberta Fica z extremismu, jehož se měl dopustit v roce 2019 schvalováním rasistických výroků poslance Milana Mazurka (tehdy LSNS-Kotlebovci), se Lipšic postavil stejně jako jeho trestně stíhaný předchůdce Dušan Kováčik. Ten obvinění zrušil, když ho však policie loni v říjnu zadržela a obvinila z korupce, bylo opět obnoveno. Lipšic však vyšetřování nyní opět zastavil.

S jeho rozhodnutí nesouhlasí Andrea Bučková, zmocněnkyně vlády pro romské komunity. "Nenávistné projevy a jiné formy diskriminace jsou podle mě stále vážným problémem slovenské společnosti a je vůči nim vyšší míra tolerance. I z tohoto důvodu je jednou z klíčových oblastí nově přijaté Strategie rovnosti, inkluze a participace Romů do roku 2030 boj s protiromským rasismem. Trestní zákon považuje etnicky motivovanou nenávist za zvláštní motiv a pro pachatele takto motivované trestné činnosti i přísnější postihy s cílem zdůraznit jejich závažnost. Osobně odsuzuji výroky Milana Mazurka, jakož i reakci Roberta Fica. V tomto kontextu mi je i proto bližší názor vyšetřovatele NAKA," napsala Bučkové na své facebookové stránce.

Fico byl trestně stíhán za své vyjádření k rozsudku Nejvyššího soudu, který v září 2019 pravomocně odsoudil exposlance Národní rady za fašistickou LSNS Milana Mazurka na peněžitý trest ve výši 10 tisíc eur. Mazurek byl shledán vinným z přečinu hanobení národa, rasy a přesvědčení, a za podněcování, hanobení a vyhrožování osob pro jejich příslušnost k některé rase, národu, národnosti, barvě pleti, etnické skupině nebo původu rodu. Důvodem byly jeho hanlivé, rasistické výroky na adresu romského etnika žilinském regionálním Rádiu Frontinus. Zde v roce 2016 hovořil kromě jiného o nepřizpůsobivosti, násilí a vandalismu ze strany romského etnika, urážel Romy a hovořil o nebezpečí spojeném s islámskými migranty. Kvůli odsuzujícímu verdiktu přišel o poslanecký mandát; LSNS ho před únorovými parlamentními volbami zařadila na poslední místo své kandidátní listiny.

Po vynesení rozsudku předseda Směru Robert Fico uveřejnil na sociální síti video, v němž verdikt Nejvyššího soudu nad Mazurkem kritizoval a dodal, že "jde o popravu za pravdu". Fico tvrdil, že Mazurek řekl jen to, co si myslí "téměř celý národ", a pokud někoho popraví za pravdu, udělají z něj národního hrdinu. Na základě tohoto videa byl na začátku prosince 2019 Fico obviněn. Podle policie se dopustil hanobení národa, rasy a přesvědčení, a podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti, a to v souběhu s trestným činem schvalování trestného činu.