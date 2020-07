Protesty proti rasismu a policejní brutalitě v USA pokračují. Prezident Trump to řeší silou, za což je terčem kritiky

V době živého televizního vystoupení prezidenta Donalda Trumpa, ve kterém tvrdil, že stojí na straně pokojných protestujících, zahnala policie pokojné demonstranty před Bílým domem, kteří měli zdvižené ruce nad hlavou a pouze skandovali "nestřílejte" s pomocí slzného plynu. Těžkooděnci proti pokojnému shromáždění použili obušky, zasahovali i policisté na koních. (2. 6. 2020, FOTO: repro CNN)

Protesty proti rasismu ve Spojených státech neutichají. Stejně jako spory, jak situaci řešit. Prezident Donald Trump pohrozil, že po Portlandu vyšle federální bezpečnostní jednotky i do dalších velkoměst, která ovládají demokrati, aby nepořádek ukončily. Opozice to označuje za ohrožení občanských práv a svobod.

Trump pohrozil, že po Portlandu vyšle federální pořádkové síly i do dalších velkých měst ovládaných demokraty, a to včetně Chicaga, New Yorku, Detroitu či Filadelfie. Do Portlandu vyslal bezpečnostní složky kvůli demonstracím proti rasismu a policejní brutalitě. Starostové těchto měst jsou polde Trumpa „liberální demokraté“, kteří se bojí „anarchistů“ v ulicích. Úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Chad Wolf účastníky demonstrací označil za „anarchisty“ či „násilné masy“.

Portlandské akce trvají již přes padesát dní. A federální pořádkové síly mají za úkol je potlačit. „Ukazovala jsem znamení míru policistům, ti vystoupili a namířili na mě zbraně,“ říká účastnice demonstrace Jaclyn Pritchardová. Mírumilovně zahájený protest znovu skončil násilím v oblacích dráždivých plynů, upozorňuje Česká televize. Trump práci sil ministerstva vnitřní bezpečnosti chválí: „V Portlandu odvedli fantastickou práci.“

„Máme víc násilí, v podstatě kopli do vosího hnízda,“ reagoval na Trumpovu taktiku starosta města Ted Wheeler. Kritiku si vysloužili jejich federální příslušníci i za to, že na demonstracích zasahují ve vojenských úborech a zadržené bez vysvětlení odvádějí do neoznačených vozidel. Nebo za to, že slzným plynem rozháněli protestující matky v ulicích. Ke kritice počínání sil ministerstva vnitřní bezpečnosti se přidal v pondělí i republikánský senátor Rand Paul,

Stát Oregon Trumpa za jeho jednání žaloval. Ministryně spravedlnosti státu Oregon Ellen Rosenblumová podala na federální instituce žalobu za to, že neoznačení agenti bez oznámení důvodu odvážejí demonstranty v autech neznámo kam. „Porušují americkou ústavu. Ústava neplatí pro federální agenty o nic míň než pro kohokoliv jiného,“ řekla.

Trumpovu hrozbu o vyslání sil do dalších měst odsoudila mimo jiné i demokratická guvernérka státu Michigan Gretchen Whitmerová, ve kterém leží Detroit: „Není důvod, aby prezident vysílal federální síly do města, ve kterém lidé pokojně a s respektem požadují reformy.“ O militarizovanou sílu nestojí ani starostka Chicaga Lori Lightfootová. „Jestli nám vážně chcete pomoci, neposílejte vojáky, ale zvládněte pandemii koronaviru, pošlete peníze a zařiďte lepší kontrolu zbraní,“ vzkázala do Bílého domu.

Chicago je podle Trumpa horší než Afghánistán. „Všechna řídí ti stejní demokratičtí liberálové. A víte co? Kdyby zvítězil Biden, platilo by to pro celou zemi. Peklo v celé zemi,“ řekl americký prezident.

Násilný víkend Chicago opravdu zažilo: 65 střelných zranění, z toho 11 smrtelných. Starostka Lori Lightfootová problém nepopírá, řešení však vidí jinde. „Vše se točí kolem faktu, že je v ulicích příliš mnoho ilegálně držených zbraní,“ myslí si.

Demonstrace proti rasismu a policejní brutalitě vypukly ve Spojených státech po květnové smrti černocha George Floyda, který zemřel v Minneapolisu při zatýkání bělošským policistou. V posledních týdnech masivní demonstrace utichly, v některých amerických městech se ale lidé na protestech dál scházejí.