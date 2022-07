První černošská soudkyně Nejvyššího soudu USA se ujala funkce

Ketanji Brownová Jacksonová (FOTO: Wikicago, Wikimedia Commons)

Senát Nejvyššího soudu Spojených států má poprvé za více než 230 let své existence ženu tmavé pleti. Je jí 51letá Ketanji Brownová Jacksonová, kterou v únoru do funkce navrhl americký prezident Joe Biden jako náhradu za Stephena Breyera odcházejícího do důchodu. Nová členka vrcholné soudní instituce minulý týden složila přísahu poté, co soud vydal poslední verdikty svého zasedacího období.

Při krátkém ceremoniálu Jacksonová složila hned dvě přísahy, jednu "ústavní" a jednu "soudcovskou", popisuje list The New York Times. Kromě Breyera a předsedy nejvyššího soudu Johna Robertse se ceremoniálu zúčastnila rodina nastupující soudkyně.

Její příchod vyplývá z předvolebního slibu prezidenta Bidena, který deklaroval, že v případě svého zvolení navrhne do nejvyššího soudu první černošku. Senát, který členy tohoto soudu schvaluje, dal Jacksonové zelenou v dubnu, když ji podpořili kromě všech demokratů také tři republikánští senátoři. Jacksonová se nyní stala třetí osobou tmavé pleti, která kdy u nejvyššího soudu sloužila, po Thurgoodu Marshallovi a Clarenci Thomasovi, který v devítičlenném senátu stále figuruje.

Jakkoli má nástup černošské soudkyně historický rozměr, pro rozhodování soudu příchod nové členky zásadní důsledky nemá. Jacksonová se zařadí do tříčlenné menšiny liberálů, která existuje od konce roku 2020 a k níž patřil odcházející 83letý Breyer. Kontrolu nad soudem nyní má konzervativní "supervětšina", byť šestice soudců zahrnující tři nominanty exprezidenta Donalda Trumpa nedrží vždy pohromadě.