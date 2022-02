Prý pouze likvidovali skládku, tvrdilo město. Romové zvítězili u soudu, jejich násilné vystěhování bylo nezákonnou diskriminací na základě jejich etnické příslušnosti

Bagry zlikvidovaly romská obydlí v Nižných Kapustníkoch 30. října 2012 (FOTO: Archiv SME)

Okresní soud v Košicích rozhodl ve prospěch devíti členů romské komunity, kteří byli v roce 2012 donuceni se vystěhovat z osady v košické lokalitě Nižné Kapustníky. Město tehdy zlikvidovali domy a obyvatelům nebylo nabídnuto žádné náhradní ubytování a v důsledku toho se stali bezdomovci. Někteří z obyvatel byli autobusem přepraveni do různých částí Slovenska. Informovalo o tom Evropské centrum pro práva Romů (ERRC).

Soud v prvoinstančním rozsudku rozhodl, že město Košice porušilo lidskou důstojnost a právo na soukromí žalobců a dopustilo se nezákonné diskriminace na základě jejich etnické příslušnosti. Vystěhované rodiny zastupoval pro bono (bezplatně) právní zástupce Martin Mendel a advokát Richard Marcinčin z advokátní kanceláře Dentons ve spolupráci s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC), které v řízení vystupovalo jako třetí strana.

Město Košice má zaplatit žalobcům náhradu nemajetkové újmy po 1000 eur, celkově tedy 9000 eur. Uvedl to advokát spolupracující s ERRC Michal Zálešák.

Rozsudek zatím není pravomocný. "Město Košice se k tomuto rozsudku vyjádří až po doručení jeho písemného vyhotovení a po prostudování odůvodnění. Následně zvážíme i další právní kroky," reagoval pro slovenská média mluvčí košického magistrátu Vladimír Fabian.

K likvidaci osady v Nižných Kapustníkoch došlo 30. října 2012, kdy město Košice násilně vystěhovalo 156 lidí, z toho 63 dětí, z jejich domovů, kde téměř deset let žili v neformálním bydlení. Vystěhování bylo provedeno bez soudního příkazu či rozhodnutí správního orgánu a dotčené osoby nebyly předem písemně upozorněny.

Zastupitelé města Košice označili tehdy vystěhování Nižných Kapustníků pouze za likvidaci nelegální skládky, kde si své obydlí postavili „nepřizpůsobiví občané“.

Na nezákonnost postupu při odstraňování obydlí upozornila i tehdejší veřejná ochránkyně práv Jana Dubovcová.

„Přestože jde jen o prvostupňové rozhodnutí, je to velké vítězství pro vystěhované lidi, kteří již více než sedm let bojují v tomto soudním sporu. Rozsudek je důležitý i do budoucna, protože vysílá odkaz pro všechny úřady, které chtějí nelegálně vystěhovat Romy z jejich domovů a vytváří novou soudní praxi v oblasti nuceného vystěhování a antidiskriminačního zákona. Myslím si, že jde o první rozsudek podle tohoto zákona," řekl Zálešák.

Podle advokáta Richarda Marcinčina, který zastupoval vystěhované rodiny, jde o velmi důležité rozhodnutí. „Jsem rád a vděčný, že jsem dostal příležitost pomoci postiženým obyvatelům oblasti Nižné Kapustniky. Jde o velmi důležité a na Slovensku pravděpodobně ojedinělé rozhodnutí, které může napomoci tomu, aby úřady nečinily takové svévolné kroky vůči lidem v podobné situaci bez jakéhokoli právního důvodu. Očekáváme, že se město Košice proti tomuto rozhodnutí odvolá, ale jsme připraveni nadále hájit práva našich klientů dokud se nedočkáme spravedlivého konce tohoto případu,“ uvedl Marcinčina.