Rachel Wardová, Amnesty International: Policie v USA selhává, prezident Trump musí ukončit svou násilnou a diskriminační rétoriku a politiku

Amnesty International

Rachel Wardová, národní ředitelka výzkumu Amnesty International USA, vydala následující prohlášení o policejní reakci ve městech po celostátních protestech:

"Policie Spojených států po celé zemi porušuje své závazky podle mezinárodního práva respektovat a usnadňovat právo na pokojný protest, zhoršuje napjatou situaci a ohrožuje životy demonstrantů. Ve městě za městem jsme svědky zásahů, které by mohly být považovány za zbytečné nebo nepřiměřeně násilné. Vyzýváme k okamžitému ukončení jakéhokoliv násilí a strážce zákona k zajištění a ochraně zákonného práva na protest.

Použití těžkooděnecké výstroje a armádních vojenských zbraní a vybavení ze strany policie může do značné míry zastrašit protestující na pokojných demonstracích, kteří uplatňují své právo na pokojné shromáždění. Tyto taktiky mohou ve skutečnosti vést k eskalaci násilí. Vybavování policistů způsobem vhodným pro nějaké bojiště může vést k myšlence, že konfrontace a konflikty jsou nevyhnutelné. Policie se musí zapojit do de-eskalace, než se situace zhorší. Měli by de-militarizovat svůj přístup a zapojit se do dialogu s organizátory protestů, aby se snížilo napětí, a aby předešli násilí nebo ho rychle zastavili, jakmile by vypuklo. Vše v zájmu ochrany práva na pokojné shromažďování.

Veškeré zbytečné nebo nadměrné násilí musí okamžitě skončit a všechny případy nadměrného nebo zbytečného užití síly proti demonstrantům musí být vyšetřeny a všichni policisté, kteří porušili zákon, musí být pohnáni k odpovědnosti.

Kromě toho vyzýváme federální vládu, americká města a státy, aby jednaly rychle a smysluplně, aby řešily příčinu těchto protestů a podnikly okamžitá opatření k zastavení nezákonného zabíjení černochů a dalších lidí ze strany policie. Policisté musí být stíháni a všechny státy USA musí přijmout zákony, které omezí použití smrtící síly jako poslední možnosti, jak zabránit bezprostřednímu ohrožení života. Kongres by měl schválit "Mírový akt," aby vytvořil federální standard a podněcoval státní reformu.

Rasismus a pocit nadřazenosti bělochů jsou hnacím motorem tohoto zabíjení a reakce policie na protesty. Federální vláda by měla zřídit národní komisi, která by se zabývala všemi aspekty této krize, včetně zabití ze strany policie, práva na protest a ukončení diskriminace. Prezident Trump musí ukončit svou násilnou a diskriminační rétoriku a politiku. Vláda USA na všech úrovních musí zajistit právo na protest tak, jak je zaručeno mezinárodním právem."