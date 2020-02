Rapeři kritizují extremismus a poukazují na jeho nebezpečí, které představuje i raper Moloch

Decko a Slavoj vydali protifašistickou skladbu Nehanební bastardi. Foto z videa písně.

S blížícími se volbami se aktivizuje stále více raperů, kteří se vyjadřují k situaci na Slovensku. S tématem přišel Refresher.cz.

Necelý měsíc před parlamentními volbami na Slovensku zveřejnil raper Moloch Vlavo svou politicky laděnou skladbu, za niž si nechal zaplatit od slovenské fašistické ĽSNS. Ani ne za 24 hodin poté se k tématu i přímo ke svému kolegovi vyjadřují další rapeři. Někteří prostřednictvím instagramových příběhů, Decko a Slavoj však vydali skladbu Nehanební bastardi, ve které prezentují opačný názor, než jaký má Moloch z bratislavské Petržalky.

Její refrén začíná slovy: "Zelené vlajky a uniformy, pryč s tím." Zelené vlajky mají právě slovenští fašisté, kteří často vystupují v uniformách. O předsedovi ĽSNS Mariánu Kotlebovi zde hovoří jako o starém náckovi.

Upozorňují na nebezpečí pravicového extremismu, vysvětlují jeho projevy a dávají jasně najevo, že hudba a jakékoli reference na fašismus nejdou dohromady. Tím kritizují i fanoušky rapu, kteří se otevřeně hlásí k extremistickým názorům.

Skladba Nehanební bastardi sice není přímou reakcí na Molocha, minimálně načasováním však tito rapeři reagují velmi trefně. Přímo pod videem upozorňují, že skladbou nevyjadřují sympatie k žádnému jinému politickému subjektu: „Skladba nevznikla na základě objednávky žádné politické strany, autoři jí vyjadřují svůj subjektivní názor.“

Krátce po nich vydává skladbu s názvem Hanba! Prezident Lourajder, který se mikrofonu chopil poté, co Molochovu skladbu slyšel. Jde o přímý diss track, v němž konstatuje, že charakter Molocha byl vždy všem známý a nyní se projevil naplno. Vysvětluje mu, že rapový žánr se neztotožňuje s tím, co udělal a označuje ho za xenofoba a primitiva. O jeho skladbě rapuje jako o populistickém kýči.

"Všichni věděli jsme, že to nemáš v hlavě v pořádku a sranda končí když nacpeš se náckům do zadku. Všichni věděli jsme, že to nemáš v hlavě OK, ale předvedl jsi jak vypadá mentální stoka," vzkazuje Molochovi ve své písni Prezident Lourajder.

Molocha podle Refresheru veřejně kritizoval už i Franto alias Pouličný autor tónov, Matys, Otis a více dalších. Jeho výtvor pro Kotlebovce na objednávku zaznamenal za první den necelých 60 tisíc zhlédnutí a má 2x více negativních reakcí než pozitivních.