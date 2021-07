Rasismus anglických fanoušků vůči fotbalistům tmavé pleti vyvolal zdrcující vlnu kritiky!

Ilustrační foto: www.fotbal.cz

Fotbalovým světem hýbe kauza rasistických urážek anglických reprezentantů, které od svých fanoušků utržilo trio hráčů tmavé pleti Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka. Ti neproměnili penalty v rozstřelu finále mistrovství Evropy v duelu s Itálií, a tak Anglie nedosáhla na vytoužený pohár pro vítěze Mistrovství Evropy.

Vedení anglického fotbalu k tomu nad ránem vydalo oficiální prohlášení.

"Fotbalová asociace silně odsuzuje všechny formy diskriminace a je šokovaná rasismem, který směřoval na některé naše hráče na sociálních sítích. Jasně říkáme, že kdokoliv, kdo stojí za tak odporným chováním, není při podporování našeho týmu vítán. Uděláme maximum, abychom podpořili dotčené hráče, a budeme volat po tvrdém potrestání viníků," uvedl svaz.

Rasismus anglických fanoušků odsoudil i premiér Boris Johnson."

Tenhle anglický tým by měl být oslavován jako hrdinové, ne rasisticky urážen na sociálních sítích. Ti, kdo jsou za to zodpovědní, by se měli stydět," napsal na Twitter.

Princ Wiliam, který je předsedou anglické fotbalové asociace, reagoval ještě ostřeji.

"Je naprosto nepřijatelné, že hráči musejí čelit tomuto odpornému chování. Musí to okamžitě skončit a všichni, kteří se do toho zapojili, by měli nést odpovědnost," uvedl člen královské rodiny.

Anglická fotbalová asociace FA nabídla zmíněnému triu, že může zahájit právní kroky, které by měly postihnout autory rasistických komentářů na sociálních sítích.

Mezi nimi se překvapivě objevilo i jméno slavného stand up komika Andrewa Lawrence, jenž dříve působil v BBC. Ten si svými výroky pravděpodobně zničil kariéru. Nejprve na Twitteru upozornil, že penaltu neproměnili výhradně hráči tmavé pleti.

„Chci říct jen to, že bílí kluci penaltu proměnili," napsal na Twitter. Poté se ještě obul do jednoho z neúspěšných exekutorů penalt, Marcuse Rashforda.

Kdyby radši trénoval svoje penalty a děti hladověly," napsal. Narážel tím na charitativní aktivity 23letého útočníka Manchesteru United, který během pandemie pomáhal se zajištěním potravin pro mladistvé v ohrožení, za což dostal i Řád britského impéria.

Na hlavu komika se snesla vlna kritiky. A nezůstalo jen u ní. Zastupující firma RBM Comedy vypověděla komikovi smlouvu, britské kulturní kluby ruší Lawrenceova vystoupení.

UEFA také potrestala Anglickou fotbalovou asociaci pokutou 25 630 liber (asi 772 000 Kč) za chování anglických fanoušků v zápase Eura 2020 proti Dánsku. Do něj spadá například oslepování dánského brankáře Kaspera Schmeichela laserovým ukazovátkem nebo bučení během dánské hymny před zápasem.