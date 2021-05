Řecký ultrapravicový poslanec zatčen za řízení zločinecké organizace!

Demonstrace příznivců Zlatého úsvitu (Ilustrační FOTO: Ggia, Wikimedia Commons)

Europoslanec Joannis Lagos, který byl členem řecké krajně pravicové strany Zlatý úsvit, byl dnes vydán z Belgie do Řecka, kde si má odpykat 13letý trest vězení za řízení zločinecké organizace. Oznámila to agentura AFP.

Osmačtyřicetiletý Lagos byl zatčen na základě mezinárodního zatykače na konci dubna v Bruselu poté, co mu Evropský parlament drtivou většinou hlasů zrušil imunitu před stíháním. Před týdnem bruselský soud povolil jeho vyhoštění.

Na mezinárodním letišti v Aténách vystoupil Lagos z letadla s pouty a v doprovodu pěti řeckých policistů, než nastoupil do policejní dodávky, která ho odvezla do justičního paláce. "Pravoslaví a vlast si zaslouží veškeré oběti," prohlásil před kamerami při vstupu do budovy, kde ho čekal výslech u prokurátora - a následně převoz do věznice.

Lagos žil v Bruselu od loňského října, kdy ho, stejně jako dalších 17 bývalých zákonodárců ze Zlatého úsvitu, řecký soud shledal vinným z řízení zločinecké organizace a členství v ní.

Původně neonacistické uskupení Zlatý úsvit vzniklo v 80. letech minulého století. V době řecké finanční krize v letech 2010 až 2018 mu výrazně vzrostla popularita a mezi lety 2012 a 2019 mělo poslance v řeckém parlamentu.

Osmačtyřicetiletý politik patří mezi zhruba 40 členů Zlatého úsvitu, kteří byli loni v říjnu v Aténách nepravomocně odsouzeni v procesu, který se týkal ubodání rappera a levicového aktivisty Pavlose Fyssase přívržencem Zlatého úsvitu v roce 2013.

Pěti nepravomocně odsouzeným soud umožnil zůstat do rozsudku odvolacího soudu na svobodě. Imunity europoslance Lagos požíval od svého zvolení za Zlatý úsvit v červenci 2019. Ze své strany po několika měsících vystoupil a stal se nezávislým.

Šéf Zlatého úsvitu Nikos Michaloliakos a většina dalších odsouzených skončila ve vězení, ale dvojka strany Christos Pappas je na útěku.