Republikáni se po prohře Trumpa snaží zkomplikovat volby černošským voličům. Americké ministerstvo spravedlnosti kvůli tomu zažalovalo stát Georgia

Ilustrační FOTO: https://radioopensource.org/

Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo žalobu proti státu Georgia kvůli nedávno přijatému volebnímu zákonu, který vnáší řadu nových překážek do hlasovacího procesu. Žaloba oznámená ministrem spravedlnosti Merrickem Garlandem obviňuje republikánské vedení daného státu, že úpravy přijalo s cílem potlačit volební právo místních černošských občanů. Nejvyšší činitelé Georgie to odmítají a obviňují administrativu prezidenta Bidena ze šíření lží.

Reforma přijatá na konci března například komplikuje hlasování na dálku a podle deníku The New York Times (NYT) především dělá hlasování méně pohodlné pro voliče ve městech a na předměstích, což jsou bašty Demokratické strany. Mezi úpravami je také zákaz provozu míst pro předčasné hlasování ve večerních a nočních hodinách nebo zákaz rozdávat jídlo a pití lidem čekajícím u volebních místností, a to ve státě známém dlouhými frontami v chudších a hustě zalidněných lokalitách.

Republikáni v Georgii zákon, jehož schválení předcházely podzimní volby s mimořádně vysokou účastí a úspěchy demokratických kandidátů do Senátu a Bílého domu, prezentovali jako snahu zlepšit zabezpečení voleb či dokonce rozšířit možnosti pro hlasování. Demokraté a aktivisté z místní černošské komunity za ním vidí snahu cíleně potlačit volební účast, a nyní se k tomuto výkladu přiklonila i federální vláda.

"Ministerstvo spravedlnosti dnes žaluje stát Georgia," řekl Garland na tiskové konferenci. "Naše stížnost vznáší obvinění, že nedávné změny volebních zákonů v Georgii byly zavedené za účelem odepřít nebo omezit černochům v Georgii právo volit kvůli jejich rase nebo barvě pleti," pokračoval.

Podle žaloby jde přijatá reforma proti normě z roku 1965, která zakazuje rasově diskriminační volební opatření. Takzvaný zákon o volebních právech přitom neurčuje, že určité opatření musí být záměrně diskriminační, aby bylo protiprávní. Stačí, když je diskriminace menšin výsledkem daného pravidla, vysvětloval tento týden NYT v rozboru jiného soudního sporu.

Proti nové stížnosti ihned vystoupil nejvyšší volební úředník Georgie Brad Raffensperger, který březnový balíček úprav podpořil, přestože vehementně odmítal dřívější nepodložená tvrzení dalších republikánů o nesrovnalostech při posledních volbách. "Bidenova administrativa celé měsíce šíří lži o volebním zákonu Georgie... Těším se na to, jak se s nimi u soudu utkám, a jak je porazím," citovala agentura AP vyjádření státního tajemníka.

Guvernér Brian Kemp pak nařkl demokraty ze zneužívání ministerstva spravedlnosti k naplňování "jejich krajně levicové agendy". "Tato žaloba vychází ze lží a dezinformací, které Bidenova administrativa od začátku směřuje proti státnímu zákonu o volební integritě," napsal na twitteru, aniž by uvedl příklad údajných dezinformací.

Zpřísnění volebních pravidel od loňské porážky prezidenta Donalda Trumpa prosadili nebo prosazují republikánští zákonodárci v řadě dalších států včetně Floridy, Arizony a Texasu. Administrativa prezidenta Joea Bidena tyto změny odsuzuje jako návrat do časů segregace a hlásí, že bude usilovat o jejich zablokování. Komentátoři ovšem snaze vynutit si v této věci soudní intervence nedávají příliš velké šance na úspěch.

Ministr Garland nicméně řekl, že jeho úřad monitoruje vývoj napříč USA a že nebude váhat s dalšími žalobami, pakliže prokurátoři shledají protiprávními i další normy. Na Bidenovu administrativu sílí tlak, aby reagovala na restriktivní opatření v republikány kontrolovaných státech, shrnuje AP, která připomíná neschopnost Demokratické strany odpovědět na vývoj federální volební reformou.