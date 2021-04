Rom, nebo Cikán? Tuto otázku řešila slovenská TA 3. Diskuse se účastnil i fašista Mazurek. Mluví se s nácky?

Diskuzní pořad televize TA3

Rom, nebo Cikán? I touto otázkou se zabýval diskusní pořad slovenské TA3 Pozrime sa na to s podtitulem "Žije se Romům lépe?, u příležitosti Mezinárodního dne Romů. Do diskuse byl televizí pozván i poslanec zvolený za fašistickou LSNS Milan Mazurek. Ten je už z této strany pryč a vystupuje jako nezávislý. Po odvysílání pořadu se však diskutovalo na téma, zda se účastnit diskuse, v níž je přítomen i člověk krajně pravicového zaměření vydáván za rovnocenného názorového oponenta.

Cigán je "Mazurkův kolega ze strany"

Mazurek ve spojitosti s romským etnikem používá výraz "Cikán" (Cigán). "Slovo Cikán je podle mě zcela normálním pojmenováním etnika. Mnozí si tak sami říkají, jinak by neexistovaly skupiny jako Cigánski ďiabli a podobně," uvedl. Peter Pollák mladší (OĽaNO) to vidí jinak. "V roce 1971 se přijala deklarace, podle níž se výraz Cikán vymaže ze slovníků a bude se používat pojem Rom. Tento požadavek se však ve velké míře nenaplnil," konstatoval. Mazurkovi pak doslova řekl: "Vy se s Cikány můžete setkávat akorát tak ve vaší straně . My jsme Romové ".

"Ani vy nemáte rád, když vám říkají fašista," řekl Mazurkovi další účastník diskuse Ábel Ravasz (Most-Híd), ex-zmocněnec vlády pro romské komunity. Vyzval ho, aby Romy nenazýval Cikány, když to oni nechtějí. Podle něj se Mazurek vůbec nezměnil a "i o deset let bude tam, kde nyní".

Bývalý poslanec městského trnavského zastupitelstva Miloš Krištofík považuje za nekorektní mluvit v tomto případě o rasismu, alespoň z antropologického pohledu. Se slovem Cikán jsme podle něj byly historicky vychováni a těžko na tom něco změní. Cestu vidí v osvětě, kterou by byli osloveni i mladí lidé.

"Pokud bych se měl narodit ještě jednou, chtěl bych být opět Romem," řekl v diskusi starosta obce Toporec Gustav Pompa (nezávislý) s tím, že je na svůj původ velmi hrdý. Během jeho mládí ho také označovali jako Cikána, ale hodnotově mu to s příchodem "nové doby" začalo vadit. "Kultura je už někde jinde a měli bychom najít společnou cestu, aby Slovensko pokročilo," dodal.

Jako "žabomyší války," označil takové slovní přestřelky starosta obce Sačurov v okrese Rychnov nad Kněžnou Peter Barát (nezávislý). "Byly roky, kdy se říkalo Cikán, ale v této době bychom měli respektovat, že pokud je to Rom, je to Rom," řekl. Myslí si, že právě na takových žabomyších válkách ztroskotává reálná pomoc a měla by se raději řešit situace lidí v osadách či lidí žijících v jejich blízkosti.

S nácky se ne / mluví

Na sociálních sítích se ale rozhořela jiná debata. Má se s fašisty diskutovat, účastnit se pořadu, v němž jsou i oni hosté? Proti je Andrea Bučková, zmocněnkyně vlády SR pro romské komunity.

"Dostala jsem pozvání do relace "Podívejme se na to" u příležitosti Mezinárodního dne Romů. Jedním z hostů bude i Milan Mazurek, který popírá holocaust a je známý svými rasistickými a protiromskými postoji. Obzvláště při významném padesátém výročí, kdy si připomínáme na celém světě historické okamžiky našich dějin, nebudu legitimizovat osobní účastí tuto osobu. Diskutovat o Romech s člověkem, který měl tak blízko k fašismu jako Milan Mazurek, považuji za maximálně nedůstojné a urážející," napsal na své facebookové stránce.

Stejného názoru je podle svého vyjádření na facebooku i Marek Hojsík Czeglédy: "U příležitosti mezinárodního dně Romů slovenská soukromá zpravodajská televize TA3 pozvala do talkshow s názvem '' Žije se Romům lépe? "neonacistického skinheada a přesvědčeného kriminálníka Mazurka. Nechutné!"

Svou účast naopak na sociálních sítích hájil poslanec Peter Pollák jr. "Včera jsem zareagoval na kritiku některých lidí, kteří si nepřáli, abych se zúčastnil diskuse s Milanem Mazurek a také na ty, kteří vnímali mou účast negativně. Důvody jsem vysvětlil velmi jasně, ale některé jsem i tak stále nepřesvědčil. Mohu je však přesvědčit tím, co se mi přihodilo. Zavolala mi paní pracující na jedné základní škole. Této paní končila pracovní smlouva a její prodloužení bylo více než nejisté. Diskusi na TA3 však sledoval i ředitel zmíněné školy a po jejím skončení změnil názor a pracovní smlouvu jí prodloužil. Názor mu změnila právě debata, ve které jsem vysvětlil že Romové chtějí pracovat, ale často k tomu nedostávají příležitosti... Právě pro toto je důležité chodit do diskusí a zastupovat v nich všechny ty, kteří se cítí nevyslyšení a nezastoupení. Musíme ukázat, že se fašistů nebojíme a že to, co říkají jsou jen prázdné řeči bez reálných výsledků či řešení... Pokud diskusí s fašisty mohu pomoci alespoň jednomu člověku, budu se jich účastnit i nadále."

Pro zpravodajský server Romea.cz se k tomu vyjádřila i TA 3 a moderátor pořadu Jozef Sivák. Relace "Podívejme se na to" je podle redakce TA 3 "především o širokém spektru názorů. Výběr hostů je společným dramaturgickým rozhodnutím zpravodajského týmu naší televize."

"Řečníci s opačnými názory, vyváženost, nestrannost moderátora, na tom staví relace Podívejme se na to. Cílem je, aby si diváci udělali názor na témata, která se jich dotýkají. V posledním vydání relace byly dodrženy všechny jmenované atributy," napsal zpravodajskému serveru Romea.cz Sivák.

Je rasismus názor?

Rovnocenným názorovým oponentem se v této diskusi stal známý rasistický násilník Milan Mazurek, obdivovatel Adolfa Hitlera. Mazurek zpochybňoval holocaust, když ho přirovnal k pohádce. "„Historie je úplně překroucená vítězi a Chazary (tak Mazurek nazývá Židy). Neobhajuji žádný režim, ale o Třetí říši víme pouze lži a pohádky o 6 milionech a mýdlech ze Židů. O Hitlerovi se učí samé lži,“ napsal na svůj facebookový účet Mazurek.

Dále jsme zaznamenali, že v roce 2015 v Bratislavě vulgárně pokřikoval na arabskou rodinu s dětmi, kterou chránili policisté a na kterou pak extremisté začali házet kameny (Mazurek v zeleném tričku LSNS).

V roce 2018 čelil žalobě za své rasistické výroky, které uvedl v pořadu Rádia Frontinus v říjnu 2016. Mazurek během líčení označil znalce za Žida a řekl, že je kvůli tomu podjatý. Sněmovna mu, stejně jako dalšímu poslanci LSNS Stanislavu Mizíkovi, po hlasování uložila pokutu 1000 eur (25 300 korun) za hanlivé výroky na adresu islámu.

V roce 2018 projednával parlament prohlášení k útoku slovenského násilníka na Filipínce. Mazurek sice násilí odsoudil, zároveň si ale v rozpravě položil řečnickou otázku, co je tak výjimečného na zmiňovaném útoku na Filipínce, že parlament po útoku hned odsuzuje extremismus.