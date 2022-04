Romové jako indická diaspora. Mezinárodní Konference řešila historické spojení Romů s Indií a budoucnost těchto vztahů

Předseda chorvatské vlády Andrej Plenković a poslanec chorvatského parlamentu Veljko Kajtazi na Mezinárodní konferenci v Záhřebu (FOTO: https://indianexpress.com/)

V Chorvatském Záhřebu se uskutečnila mezinárodní konference, která se zaměřila na téma Romové jako indická diaspora. Konference, kterou pořádala Indická rada pro kulturní vztahy (ICCR) se zúčastnili předseda chorvatské vlády Andrej Plenković, poslanec chorvatského parlamentu Veljko Kajtazi, romští představitelé a indický velvyslanec v Chorvatské republice Raj Kumar Srivastava. Informoval o tom server The Indian Express.

Indický původ Romů

V druhé polovině 18. století jazykovědci určili, že romský jazyk vykazuje nejbližší příbuznost s novoindickými jazyky, a tedy že starší historie Romů je spjata s dějinami Indie. Lingvistická analýza tak již před 250 lety ukázala možný směr historického bádání o Romech. "Vědecky podložené hypotézy o indickém původu Romů je nesnadné přesvědčivě interpretovat především z jednoho důvodu, a to je v naší kultuře běžná spíše povrchní znalost kontextu indické historie a jazyka," uvádí autoři učebnice Druhá směna, kterou v roce 2012 vydala organizace ROMEA.

"Romové s největší pravděpodobností pocházejí z uskupení kast, známého jako dómové," uvedl v roce 20212 Lukáš Houdek, který reagoval na tehdy zveřejněnou studii, kdy odborníci zkoumali DNA obsažené v chromozómu Y mužů z romské komunity a vše porovnávali s genetickou výbavou tisíců zástupců indické populace. Potvrdili tak předchozí zkoumání na základě historické lingvistiky, že Romové pocházejí z Indie z kasty, jejíž příslušníci jsou označováni jako nedotknutelní.

Indická politika

"Angažovanost indické vlády v romské komunitě na diplomatické úrovni, byť sporadická, by neměla být překvapením," řekl serveru indianexpress.com Atanu Mohapatra, profesor Centra pro studium diaspory na Centrální univerzitě v Gudžarátu.

V roce 1983 na konferenci o Romech v Čandígarhu Indira Gándhíová tuto komunitu pochválila a ocenila slovy, že s ní cítí "spřízněnost". O téměř dvě desetiletí později, v roce 2001, se na velké mezinárodní konferenci o Romech, která byla uspořádána s podporou indické vlády, setkal bývalý premiér Atal Bihárí Vadžpejí s představiteli romské komunity, což bylo druhé diplomatické angažmá Indie v této oblasti na tak vysoké úrovni.

V roce 2016 bývalá indická ministryně zahraničních věcí Sušma Sváradžová při zahajovacím projevu na Mezinárodní romské konferenci a kulturním festivalu uvedla, že Romové jsou "dokonalými vlajkonoši indického étosu".

Romové jako indická diaspora

Jedním z cílů záhřebské konference bylo odpovědět na otázku, co pro Romy dnes znamená indický původ a co komunita od Indie chce. "Bude stačit kulturní a příležitostná spolupráce, nebo bychom měli udělat další krok a žádat, aby se nám jako národu dostalo nějaké formy formálního právního a politického uznání?" ptal se poslanec chorvatského parlamentu Veljko Kajtazi.

Podle Alena Tahiriho, ředitele Úřadu vlády pro lidská práva a práva národnostních menšin v Chorvatsku, je zatím málo výzkumů, které by zkoumaly vazby mezi Romy a indickým subkontinentem. V Indii je stále malé povědomí a znalosti o romské komunitě, a co je důležitější, o jejich historických zkušenostech. To se však mění, i když pomalu, s tím, jak se indická vláda o tuto komunitu více zajímá, zejména v posledních několika letech.

Význam pojmu "diaspora" se v průběhu let vyvíjel. "Diaspora neznamená vždy, že skupina má za cíl vrátit se do vlasti, ale spíše to, že skupina doufá v komunikaci a spojení s vlastí," uvedl Atanu Mohapatra

V akademickém kontextu se při kategorizaci skupiny jako diaspory hledají společné znaky pro klasifikaci. V případě romské komunity se jedná o skupinu, která migrovala před mnoha staletími a v průběhu let se integrovala se zeměmi, kde se usadila, přičemž si stále udržuje své jedinečné kulturní zvyklosti. Bližší pohled na tyto kulturní zvyklosti však ukazuje jejich vazby na indický subkontinent.

"Domnívám se, že jim lze přiznat status indické diaspory nebo rozšířené diaspory či starobylé diaspory, protože migrovali již dávno," vysvětlil Mohapatra. Kajtazi pro server indianexpress.com uvedl, že identifikace Romů jako součásti indické diaspory by se vztahovala na tuto komunitu po celém světě.

"To je důvod, proč má konference mezinárodní charakter a osobně se jí účastní zástupci Romů ze 17 různých zemí," dodal.

Kajtazi se domnívá, že formální identifikace Romů jako součásti indické diaspory by pro komunitu znamenala více příležitostí, z čehož vyplývá, že by vedla také k výměně s jejich protějšky v Indii, zejména v oblasti vzdělávání a podnikání.

"Romové jsou přítomni v mnoha zemích a Indii historicky považují za svou starobylou vlast. S tím, jak se postavení Romů v západním světě zlepšuje, se o myšlence formalizovat toto spojení diskutuje ještě více," uvedl poslanec chorvatského parlamentu Kajtazi.

V kontextu indické zahraniční politiky a jejích plánů na uznání romské komunity by to znamenalo identifikaci přibližně 25 milionů lidí rozesetých po celém světě, kteří se hlásí k různým romským sociálním skupinám - což je obrovský úkol.