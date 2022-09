Romové z makedonské Šutky protestovali v centru Skopje. Požadují, aby se od nich vybrané daně investovaly zpět do jejich čtvrti

Protest Romů v hlavním městě Severní Makedonie Skopje 12. 9. 2022 (FOTO: Repro live video Facebook)

Pod heslem "Šuto Orizari – zapomenutá obec“ uspořádalo včera večer několik stovek Romů protest ve Skopje, aby vyjádřilo svou nespokojenost s diskriminační politikou, kterou podle nich představitelé hlavního města Severní Makedonie vedou vůči této romské čtvrti.

Šuto Orizari, zkráceně Šutka, má přibližně 18.000 obyvatel. Romové zde jsou ve většině a tvoří asi 80 % místní populace. Doplňují je Albánci a etničtí Makedonci. Starostou je zde Kurto Duduš – Rom.

Romové pochodovali asi sedm kilometrů z Shuto Orizari do centra Skopje, kde vyjádřili nespokojenost s nekvalitní veřejnou dopravou do jejich čtvrtě nebo se skládkou ve Vizbegovu, která ohrožuje celé město. Stěžovali si také na nedostatek infrastruktury a nedostatek zeleně.

Starosta Šuto Orizari Kurto Duduš, který byl jedním z vůdců protestu, uvedl, že se starostkou Danelou Arsovskou není téměř celý rok v kontaktu.

"Šutka už není to, co je známé po celém Skopje i mimo něj. Budují se obchodní centra, modernizují se staré tržnice. Shuto Orizari platí daně a poskytuje služby a my žádáme, aby to, co platíme na daních, bylo reinvestováno pro Romy tam, kde žijí. Nežádáme o milost nebo o to, aby nám někdo něco dal, žádáme pouze o to, co nám náleží,“ prohlásil Kurto Duduš.

Na protestu byly přečteny požadavky občanů směřované Radě města Skopje a starostce. Občané Shuto Orizari například požadují, aby magistrát investoval peníze vybrané od nich na daních do výstavby ulic v Šutce, do nového parku, kanalizační sítě v oblasti Baraki nebo do nových sportovních hřišť.

Přítomní oznámili, že pokud nebudou splněny jejich požadavky, budou protesty pokračovat každý týden.

