Romský poslanec Ján Herák čelí obvinění ze sexuálního zneužití nezletilé dívky!

Ján Herák (FOTO: https://www.obycajniludia.sk/)

Poslanec Národní rady Slovenské republiky Ján Herák byl obviněný pro trestný čin sexuálního zneužívání a ohrožení mravní výchovy mládeže. V reakci na toto obvinění Herák odstoupil z poslaneckého klubu hnutí OĽANO. Vinu kategorický popírá a další kroky konzultuje se svojí advokátkou.

Sexuálního zneužití nezletilé 14-leté dívky se měl loni dopustit na jednom z letních táborů, které pro děti organizuje již 15 let. Většina dětí z těchto táborů pochází z dětských domovů, neúplných rodin či sociálně vyloučených lokalit.

Trestní oznámení na poslance podala ředitelka dětského domova, který se o dívku stará. Policie na případu pracovala od konce minulého roku a výsledkem je obvinění z celkem třech činů.

Podle vyjádření dívky si Herák její náklonnost získával postupně, třeba i dárky – drahým mobilním telefonem, náušnicemi nebo značkovými teniskami. Dívce údajně pomáhal také finančně. Přítomnost dívky na zmíněném dětském táboře si prý vyžádal u ředitelky dětského domova telefonicky s tím, že mu bude na táboře pomáhat.

„Je to blud, neopodstatněné nařčení. Je to výmysl. Řeším to intenzivně se svojí advokátkou,“ řekl mimo jiné na včerejší tiskové konferenci, kterou ke kauze uspořádal na půdě Národní rady SR.

Herák sám vyrůstal v dětském domově, později se ho ujala pěstounská rodina.

„Chápu, jak je těžké vyrůstat bez opory rodičů, bez lásky. Chápu proto, že někdy mají děti potřebu si vymýšlet a nějak zaujmout,“ dodal Herák. V případě prokázání viny hrozí poslanci až desetiletý nepodmíněný trest.

„Plně důvěřuji státním orgánům a věřím, že očištění mého jména a prokázání mojí neviny ze skutku, který se mi v usnesení klade za vinu, samozřejmě prokážu,“ uzavřel před novináři Herák s výzvou, aby média respektovala princip presumpce neviny.

32-letý Ján Herák získal v loňských parlamentních volbách 5 092 preferenčních hlasů. Ty ho katapultovaly z druhé poloviny kandidátní listiny hnutí OĽANO až do zákonodárného sboru Slovenské republiky. Ján Herák je dlouholetý občanský aktivista, vysokoškolský učitel a statutární zástupce občanského sdružení „Fantázia detí“.