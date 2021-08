Šéf rasistických extremistů Proud Boys si má odpykat pět měsíců za mřížemi

Šéf amerického krajně pravicového uskupení Proud Boys Henry "Enrique" Tarrio (FOTO: Flickr.com, Anthony Crider)

Šéf amerického krajně pravicového uskupení Proud Boys Henry "Enrique" Tarrio (37) byl v pondělí odsouzen na více než pět měsíců za mřížemi za to, že během loňské demonstrace na podporu tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa zničil transparent Black Lives Matter (hnutí Na černošských životech záleží), který strhl z černošského kostela ve Washingtonu a následně spálil, jakož i za to, že měl u sebe dva nelegální velkokapacitní zásobníky ke střelným zbraním, jak se ukázalo při zatčení. Uvedly to tiskové agentury.

Tarrio byl zadržen jen dva dny před tím, než dav Trumpových příznivců, včetně členů Proud Boys a dalších extremistických skupin, vtrhl 6. ledna do sídla Kongresu, kde zákonodárci zrovna potvrzovali výhru demokrata Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách.

Tarrio soudu řekl, že hluboce lituje svého počínání, které označil za "vážnou chybu". "To, co jsem udělal, bylo špatné," řekl Tarrio během přelíčení. Obviněn byl z poškození majetku metodistického kostela Asbury United, který navštěvují převážně Afroameričané, během demonstrace, která se konala 12. prosince. Usvědčil jej snímek ze sociálních sítích, na kterém pózoval s transparentem v jedné a zapalovačem v druhé ruce. Činem se také pochlubil o pár dní později v rozhovoru s novináři z listu The Washington Post.

Pastor Ianther Mills řekl soudci, že šlo o "akt zastrašování a rasismu", který komunitě způsobil "nezměřitelné a možná nenapravitelné škody".

Vůdce Proud Boys byl minulý měsíc shledán vinným v obou bodech obžaloby. Nyní byl odsouzen ke 155 dnům ve vězení a k pokutě ve výši 1000 dolarů (asi 21.750 Kč). Má také kostelu uhradit škodu, vyčíslenou na 347 dolarů (asi 7.550 Kč).

"Tarrio jasně - úmyslně a pyšně - překročil mez dělící pokojný protest a shromáždění od nebezpečného a potenciálně násilného zločinného chování," řekl soudce podle agentury AP.

Tarrio již dříve zorganizoval několik demonstrací na Trumpovu podporu, jakož i protidemonstrace vůči akcím hnutí Black Lives Matter, protestujícímu proti policejnímu násilí.

Tarrio nebyl obviněn z útoku na Kapitol, sídlo Kongresu. Soudní záznamy podle AP nedávno odhalily, že Tarrio utajeně spolupracoval s vyšetřovateli poté, co byl v roce 2012 obviněn z podvodu při prodeji testů na cukrovku. Podle těchto záznamů pomohl vládě pohnat ke spravedlnosti více než deset dalších lidí, připomněla AP.