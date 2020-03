Šéf slovenských fašistů Kotleba odmítl před soudem vinu z extrémistického činu

Marian Kotleba předseda strany ĽSNS, která se otevřeně hlásí k fašistické historii Slovenska. (FOTO: Wikipedia.org)

Obžalovaný šéf slovenské fašistické strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Marian Kotleba dnes u soudu odmítl vinu v případu šeků s extremistickou symbolikou. Hrozí mu vězení a ztráta poslaneckého mandátu. LSNS v sobotních parlamentních volbách získala stejně jako před čtyřmi lety zhruba osm procent hlasů, tentokrát ale ve sněmovně obsadí více křesel.

Prokuratura obžalovala Kotlebu za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř 400 pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků, každý v částce 1488 eur (37 600 korun). Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice.



Kotleba u soudu využil svého práva v úvodní fázi procesu nevypovídat. Po výslechu jednoho ze svědků ale řekl, že jeho rodina dostala dar ve zmíněné hodnotě a že nešlo o žádné symboly 14 a 88.



Prostory obchodní akademie si podle její tehdejší ředitelky Dariny Šlosarové objednal Kotleba z pozice hejtmana Banskobystrického kraje na 14. března 2017, tedy na den výročí vzniku válečného slovenského fašistického státu. Tehdejší Slovenská republika, ke které se LSNS hlásí, byla spjata s nacistickým Německem. Šlosarová u soudu řekla, že právě Banskobystrický kraj je zřizovatelem zmíněné obchodní akademie, která aulu školy poskytla Kotlebovi na zmíněnou akci bezplatně.



Jeden z obdarovaných Kotlebovými šeky u soudu řekl, že předseda LSNS na zmíněném slavnostním shromáždění hovořil také o tom, že akce se koná v den výročí vzniku slovenského státu. Svědek rovněž uvedl, že dopředu nevěděl o výši obnosu, který jeho rodina dostane. Podle něj o zmíněné finanční pomoci předem hovořil i s tehdejším poslancem parlamentu za LSNS.



Proces s Kotlebou byl letos v lednu krátce po zahájení odročen poté, co soudkyně oznámila, že jeho delikt bude možná posuzovat podle přísnějšího ustanovení trestního zákona než navrhovala prokuratura. To by znamenalo, že Kotlebovi by v případě uznání viny hrozilo až osmileté vězení.



Soudkyně odmítla několika důkazů včetně policejních dokumentů, které navrhla prokuratura. Zdůvodnila to tím, že nesplňují podmínky dané zákonem.

LSNS v novém 150členném parlamentu obsadí 17 křesel, v předchozím volebním období jí připadlo 14 mandátů. Strana znovu skončí v opozici. Povolební jednání s LSNS již předem odmítlo i vítězné hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, které sestavuje nový kabinet.



Obžalobu proti Kotlebovi projednává Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinoku nedaleko Bratislavy, který se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy a také extremistickými delikty.



Kotlebu přišli do soudní síně podpořit jeho sympatizanti. Mezi nimi byl i jeho stranický kolega Milan Mazurek, který loni přišel o poslanecký mandát poté, co ho slovenský nejvyšší soud pravomocně uznal vinným za protiromské výroky a uložil mu pokutu. V sobotních parlamentních volbách byl Mazurek díky přednostním hlasům opět zvolen poslancem, a to z posledního místa kandidátní listiny LSNS. Vzhledem k tomu, že uloženou pokutu zaplatil, byl jeho trest zahlazen a a Mazurek se mohl opět ucházet o hlasy voličů.



Zmíněné číslo 14 podle slovenské prokuratury odkazuje na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: "Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí." Osmička má zastupovat osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH, je považováno za zkrácený tvar nacistického pozdravu Heil Hitler.