Šéfka EK i europoslanci chtějí tvrdý postup vůči maďarskému zákonu o LGBT

Viktor Orbán (Koláž: Romea.cz)

Pokud Maďarsko nezruší sporné pasáže nového zákona diskriminujícího sexuální menšiny, zahájí s ním Evropská komise řízení kvůli porušování práva Evropské unie. V diskusi s poslanci Evropského parlamentu to prohlásila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, která normu kritizovanou velkou většinou unijních lídrů označila za ostudnou. Také většina europoslanců se k zákonu staví kriticky a část z nich chce vyzvat země EU k ráznějšímu postupu vůči Budapešti.

Zákon přijatý v červnu vstoupil podle rozhlasové stanice Radio Free Europe či francouzské televize France 24 v platnost ve středu, zatímco agentura AFP tvrdí, že ve čtvrtek. Norma mimo jiné zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Většina lídrů unijních zemí na červnovém summitu vybídla maďarského premiéra Viktora Orbána ke zrušení sporných pasáží diskriminujících podle nich sexuální menšiny. Orbán to odmítá a tvrdí, že zákon nikoho nediskriminuje, pouze dává v sexuální výchově dětí pravomoci rodičům. Kritizované pasáže jsou částí zákona, jehož celek je primárně zaměřen na boj proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Ursula von der Leyenová: "Homosexualita je stavěna na roveň pornografie... Tento zákon využívá ochranu dětí k diskriminaci lidí na základě jejich sexuální orientace... To je ostudné."

"Homosexualita je stavěna na roveň pornografie... Tento zákon využívá ochranu dětí k diskriminaci lidí na základě jejich sexuální orientace... To je ostudné," prohlásila dnes šéfka unijní exekutivy. Brusel podle ní využije veškeré dostupné prostředky, aby Maďarsko ke změně normy přiměl. Komise již koncem června vyzvala Budapešť k odstranění kritizovaných pasáží a pokud se v zatím nespecifikované lhůtě nedočká odpovědi, může věc předat soudu EU. Pokud by v případném řízení, které může trvat až několik let, dospěl soud k závěru, že norma je diskriminační a porušuje unijní právo, může nařídit její zrušení či Maďarsku udělit vysoké pokuty.

Instituce EU v současnosti vedou s Maďarskem řízení kvůli porušování evropských hodnot. Europoslanci, komise i některé členské státy EU dávají dlouhodobě najevo obavy, že Orbánova vláda omezuje v Maďarsku nezávislost justice, médií či akademické svobody. Budapešť námitky odmítá.

Část europoslanců chce v návrhu usnesení, o němž bude parlament hlasovat ve čtvrtek, vyzvat k ráznějšímu postupu v tomto řízení, které za více než dva roky nevedlo k žádným závěrům. Teoreticky přitom může skončit až odebráním hlasovacích práv v Radě EU Maďarsku.

"Orbán již dříve překročil červenou linii, ale tohle je nový pokles ke dnu... Musí být využity všechny právní prostředky, abychom Orbánovi ukázali, že zašel příliš daleko. Jsme unií hodnot, ať se to Orbánovi líbí, či ne," uvedl předseda liberální frakce europoslanců Dacian Ciološ. Liberálové spolu s několika dalšími frakcemi prosazují výzvu členským zemím k posunu řízení s Maďarskem do další fáze. Pro případné zbavení hlasovacích práv je však potřeba souhlas všech ostatních 26 zemí, přičemž Polsko dlouhodobě dává najevo, že Budapešť podpoří.

Von der Leyenová zopakovala, že komise hodlá po důkladné přípravě začít pravidlo využívat na podzim. Unijní exekutiva zároveň prozatím odmítá schválit maďarský plán obnovy, na jehož základě má země čerpat peníze z mimořádného pokrizového fondu EU. Důvodem jsou podle unijních činitelů obavy z nedostatečné ochrany peněz před korupcí.

Navíc o rezoluci, která odsuzuje přijetí maďarského zákona, bude dnes hlasovat Evropský parlament. Europoslanci se chystají vyzvat Evropskou komisi a členské státy k ráznému postupu vůči Maďarsku. Jeden z návrhů požaduje, aby státy Evropské unie zahájily další fázi řízení, na jehož konci může Budapešť přijít o hlasovací práva v Radě EU, tedy orgánu tvořeného zástupci unijních vlád.

Evropští zákonodárci dali ve středeční debatě důrazně najevo, že většina z nich považuje normu platnou od tohoto týdne za nepřípustnou diskriminaci homosexuálů a dalších menšin, která je v rozporu s unijními hodnotami.

"Žádné další výmluvy pro odklad. Konejte nyní," prohlásil zelený europoslanec Daniel Freund, který s kolegy připravil právní podklady pro využití nového mechanismu v maďarském případě.

Navrhované usnesení vyzývá Maďarsko ke zrušení kritizovaných pasáží zákona, jehož hlavním smyslem je podle vlády premiéra Viktora Orbána boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Návrh podporovaný zejména liberály a částí dalších skupin požaduje, aby státy EU urychleně posunuly kupředu dosud bezvýsledné řízení, které již přes dva roky vedou s Budapeští kvůli obavám z porušování evropských hodnot. Tento proces by sice mohl skončit až zmíněným odebráním hlasovacích práv, musely by s tím však souhlasit všechny ostatní země, což například Polsko jako dlouhodobý maďarský spojenec odmítá.

Kromě toho má Evropská komise podle europoslanců neprodleně v případě Maďarska využít nové pravidlo, které podmiňuje čerpání unijních peněz dodržováním principů právního státu. Unijní exekutiva tvrdí, že se chystá mechanismus poprvé použít na podzim.