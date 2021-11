Šílené záběry z polsko-běloruské hranice. Běloruští ozbrojenci tlačí uprchlíky, mezi kterými jsou děti, do Polska. Poláci na ně stříkají slzný plyn

Uprchlíci na polsko-běloruské hranici se ocitli jako lidské štíty mezi vojáky Běloruska a Polska - 8. 11. 2021 (FOTO: repro Twitter)

Na hranicích Běloruska s Polskem sílí napětí kvůli přílivu uprchlíků a rostoucímu počtu incidentů. Nedávno zveřejněné záběry na sociálních sítích ukazují, jak běloruští ozbrojení vojáci násilně tlačí migranty včetně žen a dětí přes plot do Polska. O velkém množství lidí na hranicích informuje také například nezávislý běloruský zpravodajský portál Naša Niva, který zároveň zveřejnil záběry, na kterých jsou vidět skupiny lidí u hranic. I tam je doprovází ozbrojení vojáci, píše Naša Niva. Naopak polští pohraničníci používají proti uprchlíkům slzný plyn, aby jim zabránili překročit hranice.

Na záběrech, které zveřejnil na Twitteru tuto neděli běloruský opoziční novinář Tadeusz Giczan, vytvářejí vojáci Lukašenkova režimu lidský štít, který má migrantům zabránit v cestě do Běloruska. Podle vyjádření polského ministerstva obrany se běloruští ozbrojenci v posledních dnech také pokusili vypálit na polské vojáky signální pistolí.

Ok, this is the most disturbing border video I’ve seen so far. Lukashenko’s armed thugs dressed like ISIS militants are quite literally pushing women and children over the Polish border fence and forming a human shield to prevent them from returning to Belarus. Please RT! pic.twitter.com/WzvpLmHzhz