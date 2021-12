Slovenská ombudsmanka: Problémy, se kterými se potýkají Romové, lze komplexně řešit pouze s aktivní účastí samotných Romů

Slovenská veřejná ochránkyně práv Marie Patakyová (FOTO: Wikimedia Commons)

Řešit problémy, se kterými se potýká romská menšina na Slovensku, lze pouze s aktivní participací samotných Romů. Podobně jako se o to snaží starosta na Luníku IX, jenž v maximální možné míře spolupracuje s nevládními organizacemi a mění situaci v romské komunitě. Uvedla to v bilančním rozhovoru pro server Seznam Zprávy slovenská veřejná ochránkyně práv Mária Patakyová, která zároveň v rozhovoru připomněla dva pozitivní momenty v souvislosti s romskou komunitou na Slovensku: omluvu vlády za nezákonné sterilizace a za brutální zásah policistů v Moldavě nad Bodvou.

Patakyová o participaci Romů na řešení problémů hovořila v odpovědi na otázku týkající se návštěvy papeže Františka na známém košickém sídlišti Luník IX.

"Jeho návštěva na Luníku IX byla velmi významná v tom, že na Luníku IX působí starosta, jenž se snaží v maximální možné míře o spolupráci s nevládními organizacemi a mění situaci v romské komunitě, která je svým způsobem marginalizována v obytných blocích. Chce to řešit s aktivní participací samotných Romů, protože jiná cesta zkrátka není," uvedla pro Seznam Zprávy Mária Patakyová, která si zároveň myslí, že současný přístup na Slovensku neřešil komplexně tuto problematiku a vždy řešil pouze nějakou sektorovou záležitost: vzdělávání, bydlení, pracovní trh apod.

"Přitom je z jiných zemí dávno prokázané, že tyto problémy musíme řešit komplexně a je potřeba mít zaměřené komplexně i ty projekty v rámci čerpání unijních strukturálních fondů. Na to jsem upozornila i europoslance a zástupce Evropské komise, kteří byli v listopadu na Slovensku," řekla Patakyová. "A z mého pohledu jsme systematické komplexní řešení ještě nespustili," dodala slovenská ombudsmanka.

Mária Patakyová však také připomněla dva pozitivní momenty v souvislosti s romskou komunitou na Slovensku, které se udály minulý rok.

"Naše vláda se omluvila romským obětem razie z Moldavy nad Bodvou z roku 2013, kdy se z obětí udělali obvinění. Omluvu považuji za velmi důležitou, protože je to první krok, abychom rozeznali, že razie takového typu nemají probíhat - represe skutečně není řešením," řekla Patakyová k případu, v jehož souvislosti bylo nedávno zastaveno trestního stíhání poslední ze šestice obžalovaných Romek a Romů obviněných z křivé výpovědi a křivého obvinění policistů, kteří při brutálním zásahu zmlátili a šikanovali desítky obyvatel romské osady.

Patakyová doufá, že v roce 2022 se v této souvislosti konečně prosadí kamerové systémy během zákroků policie.

Za druhý velmi pozitivní krok považuje ombudsmanka, že v tomto roce bylo dosaženo spravedlnosti od vlády pro ženy, které byly sterilizovány v rozporu se zákonem. "Týká se to bohužel ve většině opět romských žen. A je to ten krok, který vaše vláda udělala už v roce 2009. My jsme k tomu přistoupili až nyní, v roce 2021. Je to velmi důležité symbolické gesto," připomněla Patakyová omluvu slovenské vlády za protiprávní sterilizace žen.

Zároveň slovenská veřejná ochránkyně práv Mária Patakyová doufá, že v roce 2022 bude vytvořen účinný mechanismus pro odškodnění obětí těchto nezákonných sterilizací.