Slovenské ministerstvo školství vydalo poprvé v historii své rozhodnutí i v romštině

Děti z Luníku IX (FOTO: Karolína Ryvolová)

Vzdělávání v marginalizovaných romských komunitách považuje slovenské ministerstvo školství za důležitou prioritu nové vlády. I z toho důvodu vydalo vůbec poprvé v historii rozhodnutí o přijímání dětí na předprimární vzdělávání v době mimořádné situace na školní rok 2020 / 2021 v romském jazyce. Informuje o tom ministerstvo na svých stánkách.

"Je důležitou zprávou, že se ministerstvo školství otevírá a přibližuje i samotným Romům. Souvisí to kromě mého závazku věnovat se začlenění, i se setkáním se zmocněnkyní vlády pro romské komunity Andreou Bučkovou. Právě s Úřadem zmocněnce vlády SR pro romské komunity jsme se dohodli na úzké spolupráci, která se týká i současné těžké situace, kdy děti z romských komunit nemají technické vybavení pro zajištění online výuky. Vydávání pokynů v romském jazyce je tak prvním krokem směrem k romské komunitě, jak začít zlepšovat jejich vzdělávání," uvedla státní tajemnice ministerstva školství Monika Filipová.

Barariben the sikhaviben andre nacija

Merkiňiben the ľikeriben nacijakero hin rendešno paš moderno khetaňiben. E nacija sikavel baro jekhetaňiben le bare kulturakere barvaľipnaha the hin la baro historiko barvaľipen. O bararipen the sikhaviben andre nacijakero čhib phundravel the bararel e nacija kaj peske te pomukel e sera prindžaripnaskeri, čhibakeri the tradicijakeri.

Pre Slovačiko republika hin jekh bararďi-sikhavibnaskeri sustava, savi hiňi jekhetaňi the khetaňi o bararipen the sikhaviben la nacijakero andre dajakeri čhib the sikhaviben andre lengere dajakere čhiba, hin odoj the inštitucionalno arakhaňiben sikhavibnaskero procesis maškar o sikhľarde the sikhľarde thana. O bare hakaja andro regijonalne sikhľarde peren the pro bararipen the sikhaviben pro nacijakere čhavore the sikhľuvne. E ustava pre Slovačiko republika akana le maškarthemutne dokumentenca the e Europakera chartaha regijonalne vaj nacijakere čhibenca the Ramciko dovakeriben pro hakajutno merkiňiben le manušenge pal e Slovačiko republika te hine nacija vaj hine etnikum domukel te prilel peske themeskeri čhib the sikhaviben andre lengeri čhib.

Pre kadi sera pes dodžanena o informaciji, save peren pro bararipen the sikhaviben le manušenge la nacijatar. Džal pal o dokumenti the materijali, save žutinena le sikhľardenge the le manušenge save len zathode, sar the aver lačhe informacija.