Slovensko: Pravicoví extremisté se zaměřili na zpochybňování epidemie koronaviru. Využívali ho i k útokům proti Romům

Ultrapravicoví radikálové protestovali 17. 10. 2020 v Bratislavě proti vládním opatření proti šíření onemocnění COVID-19 (FOTO: Repro ČT24)

Představitelé pravicového extremismu na Slovensku využili epidemii covidu-19 ke svému zviditelnění, a to například prostřednictvím veřejných shromáždění a protestů, které organizovaly občanské iniciativy. Upozornila na to vládní zpráva o stavu bezpečnosti země za rok 2020. Ta za bezpečnostní hrozbu označila i pokusy o infiltraci osob z polovojenských a extremistických skupin do ozbrojených složek státu.

"Odmítání protiepidemických opatření, zpochybňování testování či bezpečnosti vakcín se postupně staly dominantními tématy, kterými se snažili oslovit veřejnost, přičemž často šířili nepravdivé a zkreslující informace," píše se v pasáži o pravicovém extremismu na Slovensku.

Podle slovenských úřadů ve společnosti došlo k výrazné polarizaci kvůli šíření extrémistických projevů a dezinformací zejména na sociálních sítích, a to hlavně ohledně původu a způsobu šíření epidemie covidu-19 nebo o údajných možnostech jeho využití jako biologické zbraně. Tyto myšlenky extremisté využívali jako témata nenávistných projevů vůči některým skupinám osobám osob, jako například migrantům, Romům a židům.

Loni v říjnu se v Bratislavě střetla policie s fotbalovými fanoušky a příznivci krajní pravice, kteří v době zákazu shromažďování protestovali proti karanténním omezením v souvislosti s covidem-19. V listopadu pak byla ve slovenské metropoli velká demonstrace proti vládě tehdejšího premiéra Igora Matoviče a také proti karanténním opatřením, tento protest se obešel bez zásahu policie.

Epidemie covidu-19 podle slovenských úřadů mobilizovala šiřitele dezinformací, z nichž někteří přecházeli k politicky motivovaným tématům, jež spojoval odmítavý postoj k vládě a protiepidemickým opatřením.

Letos v dubnu Slovensko po předchozím zlepšení epidemické situace začalo výrazně uvolňovat karanténní omezení a od uplynulého víkendu v zemi neplatí ani zákazy shromažďování a vycházení, které skončily spolu s odvoláním nouzového stavu.