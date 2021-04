Slovenský premiér se u příležitosti Mezinárodního dne Romů setkal s Romy: Vymanit romskou menšinu s chudoby musíme ve spolupráci s Romy, poděkoval také neziskovým organizacím

Tisková konference premiéra SR Eduarda Hegera 8. 4. 2021 (FOTO: repro video Facebook)

Pokud členové romské menšiny dostanou příležitost, jejich život se může proměnit v úspěšný příběh. Na čtvrteční tiskové konferenci konané u příležitosti Mezinárodního dne Romů to uvedl předseda vlády Slovenské republiky Eduard Heger (OĽaNO). Ten se stejně jako prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes setkal s Romy.

VIDEO

Zdůraznil, že současná vláda velmi citlivě vnímá naléhavost romské otázky, zlepšení podmínek života marginalizovaných romských komunit (MRK) a využití potenciálu, který představují příslušníci romské menšiny pro celou zemi. "Chci všechny ubezpečit, že naše vláda se k této otázce nejen hlásí, ale také ji chce aktivně řešit," prohlásil.

Zdůraznil, že pilířem inkluze musí být zajištění stejné startovní čáry a rovných podmínek v oblasti vzdělávání, přístupu k zaměstnání a uplatnění na pracovním trhu. "Systémová řešení jsou definována v programovém prohlášení vlády a jsou obsažena i v plánu obnovy," oznámil.

Ujistil rovněž, že plán vymanit marginalizované romské komunity z chudoby a umožnit jim žít v životních podmínkách hodných 21. století, chce vláda realizovat spolu s Romy. Poděkoval zároveň neziskovým organizacím, samosprávám i všem aktérům, kteří aktivně působí v procesu inkluze a participace Romů.

Poslanec Evropského parlamentu (EP) a bývalý zmocněnec vlády SR pro romské komunity Peter Pollák (OĽaNO) na Hegerova slova navázal tím, že Slovensko má v současnosti to, co mu v minulosti chybělo a to je "reálná politická vůle řešit problémy romské menšiny". Zopakoval, že už nestačí vytvářet strategie a návrhy implementací. "Peníze na zlepšení podmínek MRK máme, je třeba efektivně realizovat, monitorovat i vyhodnocovat měřitelné cíle," zdůraznil s poukazem na nutnost efektivního čerpání zdrojů Evropské unie (EU).

Současná zmocněnkyně vlády Slovenské republiky pro romské komunity Andrea Bučková připomněla, že konkrétní cíle stanovila ve středu (7. 4.) vládou chválená Strategie rovnosti, inkluze a participace Romů do roku 2030. "Kromě oblasti vzdělávání, zdraví, zaměstnanosti a bydlení se zvlášť důležitým tématem stává oblast participace a boje s rasizmem namířeným proti Romům, "připomněla, přičemž avizovala, že strategie bude v jednotlivých oblastech rozpracovaná do akčních plánů a měřitelných ukazatelů v krátkodobém horizontu.

Někteří ministři a poslanci OĽaNO, kteří promluvili na tiskové konferenci, zdůraznili, že zlepšení podmínek života Romů, zajištění jejich lepšího přístupu ke vzdělání a zaměstnání, bude v konečném důsledku přínosem pro celou společnost.