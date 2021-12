Soud nařídil populistickému politikovi smazat příspěvky na Twitteru, kde přirovnával neočkované k Židům

Thierry Baudet (FOTO: Rickazio, Wikimedia Commons)

Soud nařídil nizozemskému krajně pravicovému politikovi Thierrymu Baudetovi, aby odstranil čtyři příspěvky na twitteru, v nichž srovnával opatření proti koronaviru se zacházením se Židy za nacistického režimu. Baudet měl na smazání tweetů 48 hodin. Pokud by tak neučinil, musel by zaplatit 25.000 eur (asi 632.000 Kč) za každý den, kdy by zůstaly na internetu, uvedla agentura AP. Baudet je smazal, ale uvedl, ž ese proti verdiktu odvolá.

Dvě židovské organizace se obrátily na soud v Amsterodamu a požadovaly odstranění příspěvků, které označily za "vážně urážlivé a zbytečně zraňující zavražděné oběti, přeživší holokaustu a příbuzné".

Mezi tweety byl i jeden příspěvek, v němž Baudet tvrdil, že "neočkovaní jsou noví Židé a ti, kteří odvracejí zrak od vyloučení, jsou noví nacisté". Politik také zveřejnil fotografii dítěte, kterému nedovolili jít za Mikulášem a vedle ní snímek chlapce z židovského ghetta v Lodži, který na sobě měl před deportací Davidovu hvězdu. Židovské organizace kritizovaly i snímek koncentračního tábora Buchenwald, který Baudet doplnil komentářem: "Jak je možné, že stále nevidíte, jak se historie opakuje?"

"Srovnání, které jste uvedl ve sporných příspěvcích, přesahují rámec toho, co lze ospravedlnit v zájmu solidní veřejné debaty," uvedl soudce, který případ projednával. "Tím, že ve sděleních bez jakýchkoli nuancí srovnáváte situaci neočkovaných občanů s osudem Židů ve 30. a 40. letech minulého století, se dopouštíte srovnání, jak jsem již řekl, které je věcně nesprávné. Nesprávně používáte, jinými slovy zneužíváte, lidské utrpení Židů v holokaustu a vzpomínky na ně," dodal soudce.

Politik označil rozsudek za "šílený a nepochopitelný". "Jsme naštvaní a bojovní. A samozřejmě se odvoláme," napsal na twitteru.

Baudet je předsedou nizozemské pravicově populistické a euroskeptické strany Fórum pro demokracii (FvD), která má v dolní komoře parlamentu pět křesel.

Židovské skupiny, které občanskoprávní řízení zahájily, rozsudek uvítaly a ve svém prohlášení uvedly, že "významně přispěl k vymezení hranic veřejné debaty".