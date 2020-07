Fotbal: Fanouška mužstva Burnley i jeho přítelkyni vyhodili za transparent s nápisem White Lives Matter Burnley! z práce

White Lives Matter Burnley! Koláž Romea.cz

Průlet letadla s nápisem „White Lives Matter Burnley!“ nad fotbalovým stadionem Manchesteru City má pro "fanouška" Jakea Heppleho krutou dohru. Zatímco britská policie v úterý neshledala na jeho akci žádné protiprávní jednání, Happle i jeho přítelkyně dostali vyhazov z práce. Informují o tom zahraniční média či Sport.cz.

Doživotní zákaz vstupu na stadion si vysloužil autor vzkazu z utkání Premier League mezi domácím Manchesterem City a mužstvem Burnley (5 : 0). Hepple se sám přihlásil k tomu, že transparent vyrobil, nechal ho přivázat za letadlo a zorganizoval přelet vzkazu nad stadionem. A to nedlouho poté, co aktéři na trávníku vyjadřovali podporu hnutí Black Lives Matter (Na černých životech záleží). Zástupce anglického fotbalu toto chování pobouřilo. Klub vydal ostré prohlášení, kapitán Burnley se za svého "fanouška" stydí. Sám autor ale mezi oběma nápisy nevidí rozdíl.

Hepple byl propuštěn z práce ve strojírenské firmě. Společnost uvedla, že v žádném případě netoleruje projevy rasismu. Padáka dostala i jeho přítelkyně Megan Rambadt, která pracovala v kosmetickém salonu. Firma, která Heppleho přítelkyni propustila, se hájí tím, že žena dříve na sociálních sítích sdílela rasistické příspěvky. Na ty firmu upozornili uživatelé Twitteru, kteří sdíleli fotografie rasistických urážek Heppleho i jeho přítelkyně a označovali přitom jejich zaměstnavatele.

Hepple přiznal, že v akci s letadlem bylo finančně zapojeno asi 60 dalších lidí z fanouškovské skupiny „The Suicide Squad". Ta je na anglické fotbalové scéně považována za krajně pravicovou a někteří její členové jsou usvědčení chuligáni se zákazem vstupu na stadiony. Čtyřiadvacetiletý autor akce s letadlem se nicméně hájí, že jeho pondělní počínání nemělo žádný rasistický podtext a reakce okolí i klubu je přehnaná.

„Nejsem rasista. Vím, že spoustu lidí by chtělo, abych byl, ale nejsem. Mám mnoho černých i asijských přátel a ten nápis byl ve skutečnosti pouze inspirován hnutím Black Lives Matter," uvedl Hepple v rozhovoru pro Daily Mail.

„Věřím, že je důležité si přiznat, že i na bílých životech záleží. To je vše, co jsem se snažil říct," dodal. Happle si myslí, že reakce okolí na to, co udělal, je zcela přemrštěná. Kromě vyhazovu z práce si totiž vysloužil i doživotní zhákaz vstupu na domácí zápasy Burnley.

Akce vyvolala na sociálních sítích bouřlivou diskusi. Proti nápisu z oblohy se emotivně ohradil kapitán Burnley Ben Mee. Klub vydal ostré prohlášení, ve kterém se od akce distancoval.