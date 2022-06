Spravedlnost po devíti letech: Slovensko odškodní oběti brutálního policejního zásahu proti Romům v Moldave nad Bodvou

Moldava nad Bodvou (FOTO: Repro SME.sk/MECEM)

Slovensko vyplatí osmi obětem policejní razie z roku 2013 v romské komunitě v Moldave nad Bodvou odškodné v celkové výši 110.000 eur (2,7 milionu korun). Vyplývá to ze smíru mezi zmíněnou skupinou osob a slovenskou vládou, kterou schválil Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku.

Rozhodnutí přišlo více než rok a půl poté, co u soudu ve Štrasburku uspěli dva jiní poškození razie. Evropský soud v jejich případě konstatoval poškození práv a odškodnil je částkou po 20 tisíc eur (495.000 korun) a náhradou nákladů řízení ve výši 6500 eur (160.000 korun).

K dohodě se stěžovateli vláda přistoupila s ohledem na podobnost obou případů, ale také na závěry evropského soudu vyslovené v rozsudku ze září 2020, kterým konstatoval porušení práv stěžovatelů.

"Jsme rádi, že se oběti razie konečně dočkaly spravedlnosti, a vítáme přístup ministerstva spravedlnosti," reagoval právní konzultant Evropského centra pro práva Romů (ERRC) Michal Zálešák, který na případu pracoval během řízení před ESLP.

"Bohužel, trvalo to celých devět let a několik řízení před vnitrostátními orgány a soudy, než bylo spravedlnosti učiněno zadost," dodal Zálešák a doplnil, že během těchto let byli stěžovatelé postihováni orgány činnými v trestním řízení jen proto, že se odvážili domáhat se svých práv a stěžovat si na brutální policejní zásah proti Romům.

Inspekce slovenského ministerstva vnitra totiž nezjistila žádné pochybení policistů a stížnost ohledně razie odmítl i slovenský ústavní soud. Šest Romů, kteří uvedli, že je policisté při razii zbili, navíc policie obvinila z křivé výpovědi a některé z nich soudy dokonce nepravomocně potrestaly. Zvrat v případu u slovenských soudů nastal poté, co se Romů zastal právě štrasburský soud.

Kabinet premiéra Eduarda Hegera se už loni omluvil za zmíněnou razii a za následné stíhání několika tamních obyvatel za křivou výpověď, kteří pak byli obžaloby zproštěni. Vláda zdůraznila, že omluva „není jen lidským gestem vůči poškozeným obětem, je i závazkem státu vyvarovat se do budoucna podobných selhání“.

I když tento smír nemůže podle ERRC plně odčinit postup policie během policejní akce v Moldavě nad Bodvou ani následné pronásledování obětí ze strany orgánů činných v trestním řízení a soudů, centrum oceňuje ochotu a snahu předejít do budoucna podobným případům.

Na brutální policejní zásah v Moldavě nad Bodvou v červnu roku 2013 upozornili nejen samotní Romové, ale i nevládní organizace. Podle občanských aktivistů do osady přijelo několik desítek příslušníků speciální policejní jednotky. Policisté a těžkooděnci začali provádět domovní prohlídky a několik Romů zbili.

