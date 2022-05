Stovka Romů demonstrovala v Bukurešti před ruskou ambasádou. Symbolem byl tank, který ukrajinští Romové ukořistili ruským okupantům

Přibližně 100 romských aktivistů se sešla na akci pořádané v pondělí 16. května 2022 platformou Aresel před ruskou ambasádou v Bukurešti u příležitosti Dne romského odporu (FOTO: Aresel)

Přibližně 100 romských aktivistů se sešlo na akci pořádané v pondělí 16. května platformou Aresel, která bojuje za práva romské komunity, před ruskou ambasádou v Bukurešti u příležitosti Dne romského odporu. Symbolem demonstrace se stal tank, který Romové na Ukrajině ukořistili ruským okupantům. Informují o tom rumunská média.

Občanská platforma Aresel uvedla, že chce demonstrací připomenout a oslavit nejen historický odboj Romů, ale v souvislosti s válkou na Ukrajině i ten současný. Podle platformy totiž od začátku putinovské invaze na Ukrajinu Romové bojují po boku ostatních občanů za svobodu Ukrajiny.

„O ukrajinských Romech se psalo, že ‚ukradli‘ ruský tank, ne že jej ukořistili, tak jak by se řeklo o kterémkoli jiném ukrajinském občanovi a bylo by to prezentováno jako hrdinský čin," uvedla platforma Aresel.

„Odpor Romů pro nás není nic výjimečného, ​​nedochází k němu jen v kritických chvílích, ale je to způsob života. Rasismus Neromů vůči nám je kulturní fenomén, který nás tlačí k životu v prekérní situaci. Rasismus, se kterým se každý den Romové setkávají, se pro mnoho Romů stal něčím běžným, něčím, co už vás nepřekvapuje,“ uvedli zástupci platformy.

