Téměř 60 let po slavném projevu M. L. Kinga půjde na Washington další průvod. „George Floyd by neměl být mrtvý,“ říká jeho svolavatel

(FOTO: Singlespeedfahrer, Wikimedia commons)

Černošský aktivista reverend Al Sharpton vyzval ve svém projevu na pietní akci za George Floyda, který zemřel při zatýkání policií v Minneapolisu, k novému pochodu na Washington. Konat by se měl přesně 57 let po té, co 28.8. 1963 přednesl ze schodů washingtonského Lincolnova památníku svůj známý projev I Have a Dream (Mám sen) Martin Luther King.

"Vrátíme se tam osmadvacátého srpna, abychom obnovili sen a znovu se mu zavázali," uvedl Sharpton podle CNN na shromáždění, kterého se účastnil i Lutherův syn.

"George Floyd by neměl být mrtvý. Nezemřel na běžné zdravotní obtíže. Zemřel na běžné selhání amerického systému vymáhání práva. Je načase, abychom se postavili v Georgově jménu a řekli: 'Dejte své koleno z našich krků'," řekl Sharpton.

Do přípravy letošního pochodu by se podle něj měla zapojit i Floydova rodina i příbuzní dalších obětí policejního násilí.