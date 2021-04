USA napjatě vyhlížejí verdikt. Případ zabitého George Floyda má už v rukou porota

George Floyd leží spoutaný na zemi, policista mu kolenem tlačí na krk. Foto z videa.

Spojené státy bedlivě očekávají rozhodnutí poroty v kauze bývalého policisty Dereka Chauvina, který čelí obvinění z vraždy a zabití černocha George Floyda. Porota má po pondělních závěrečných řečech obou stran sporu před sebou první celý den jednání, která se odehrávají bez veřejnosti.

Prokurátor v soudním procesu s bývalým policistou Derekem Chauvinem, který čelí obvinění z vraždy a zabití černocha George Floyda, v pondělí v závěrečné řeči vyzval porotu, aby věřila vlastním očím. Pustil přitom video, na němž jsou zachyceny poslední okamžiky Floydova života, když mu Chauvin klečel na krku. V téměř dvouhodinové řeči prokurátor Steve Schleicher zdůraznil, že porota bude rozhodovat o vině jednoho muže, nikoliv systému.

Pětačtyřicetiletý Chauvin byl loni v květnu jedním ze čtyř policistů, kteří byli přivoláni kvůli podezření majitele místní samoobsluhy, že šestačtyřicetiletý recidivista Floyd zaplatil falešnou bankovkou. Na videu natočeném kolemjdoucím je vidět Chauvin, jak klečí na Floydovi, jenž opakuje, že nemůže dýchat. Video bělošského policisty s kolenem na krku Afroameričana vyvolalo globální vlnu protestů proti rasismu.

„Devět minut a 29 sekund,“ řekl Schleicher opakovaně ve své závěrečné řeči. Odkazoval přitom na dobu, po kterou byl Chauvin zachycen na videu z loňského 25. května s kolenem na Floydově krku nebo v jeho blízkosti. Schleicher zdůraznil, že porota bude posuzovat vinu jednoho muže, nikoliv systému jako takového. „Nebyl to policejní zákrok, byla to vražda,“ řekl Schleicher porotcům. Citoval heslo minneapoliského policejního sboru: „Chránit s odvahou a sloužit se soucitem“.

„George Floyd nikoho neohrožoval,“ řekl Schleicher. „Postavit se Georgi Floydovi ten den nevyžadovalo ani trochu odvahy. Žádná ten den nebyla projevena a žádná ani nebyla nutná. Vyžadováno bylo jen trochu soucitu, ten den ale žádný projeven nebyl,“ řekl.

Chauvin, který čelí obvinění z vraždy a ze zabití, vinu odmítá a vzdal se práva svědčit před porotci. Ústřední roli v argumentaci žalobců sehrály videozáznamy květnového incidentu, který byl zachycen z různých úhlů. Porotci videa přehrávaná v soudní síni zhlédli opakovaně.

„Věřte vlastním očím: viděli jste, co jste viděli,“ řekl dnes Schleicher. „Tento případ je přesně o tom, co vás napadlo, když jste to viděli poprvé, když jste viděli to video,“ dodal. Z videí je podle žalobců patrné, že Chauvin použil nepřiměřenou a tudíž nelegální sílu, když stlačil Floydovi krk a trup způsobem, kterým mu zastavil přísun kyslíku.

Chauvinovi právníci naopak tvrdí, že policista, který byl u minneapoliské policie 19 let, následoval pokyny, které dostal při výcviku. Zároveň zpochybnili příčinu Floydovy smrti, kterou soudní lékař označil za zabití.

Porota je složena ze šesti bělochů a šesti lidí tmavé či smíšené pleti. Její etnické skladbě věnovala média i soud velkou pozornost. Floydova smrt totiž vyvolala masivní protesty v desítkách měst, v nichž lidé vyjadřovali nesouhlas se zakořeněným rasismem v řadách policie i ve společnosti. Protesty na mnoha místech přerostly v násilné střety a rabování. Minneapolis se proto s blížícím se verdiktem procesu se Chauvinem připravuje na další možné nepokoje. Některé obchody zabarikádovaly výlohy a kolem soudní budovy už dříve vyrostl plot z betonových zátaras a ostnatého drátu, který hlídají příslušníci národní gardy.

Atmosféru v již tak napjatém městě vyostřilo úmrtí 20letého černocha Daunteho Wrighta, který zemřel 11. dubna po silniční policejní kontrole jen několik kilometrů od soudní síně, kde se projednává Chauvinův případ. Bělošská policistka proti němu chtěla použít paralyzér, podle tamní policie však omylem sáhla po pistoli a Wrighta jednou střelila. Ten ujel ještě několik bloků, havaroval a zemřel. Policistka nyní čelí obvinění ze zabití.

Reakci na rozsudek zvažuje už i Bílý dům. Podle zdrojů agentury AP prezident Joe Biden přemýšlí, zda a jak po rozhodnutí poroty oslovit Američany ve speciálním projevu. Verdikt bude podle AP pro Bidena testem. Prezident se totiž před volbami zavázal, že bude bojovat proti zakořeněnému rasismu a podporovat černošské obyvatelstvo, které jej loni v listopadu silně podpořilo a pomohlo mu k volebnímu vítězství.

Kdy porota rozhodne, není jasné. V minulých podobných případech to trvalo několik dní, někdy i týdnů. Porotci během jednání nesmí komunikovat s veřejností, mohou jen zaslat soudci žádost o nové nahlédnutí do důkazního materiálu či o pomoc při výkladu právních otázek. Pokud by se porota nebyla schopna ohledně Chauvinovy viny dohodnout, bylo by soudní řízení prohlášeno za bezvýsledné a prokuratura by se pak rozhodovala, zda Chauvina znovu obžalovat.