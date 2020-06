Útočník na škole ve slovenských Vrútkách nebyl Rom. Kolující dezinformaci vyvrátila policie

Vrútky - hoax, dezinformace.

Podle dezinformací a hoaxů byl útočníkem na škole ve slovenských Vrútkách Rom. To však vyvrátila slovenská policie. "Nepravdivé informace o muži, který včera zaútočil ve Vrútkách: Nevěřte lžím, chtějí ve vás vyvolat jenom nenávist," nadepsala policie svoji zprávu na své facebookové stránce.

Jako příklad uvádí dezinformaci stránky Spravodajstvo INE, ktrerá doslova napsala:

Policie Slovenské republiky: "Považujeme za veřejný zájem uvést, že útočník nebyl romské národnosti."

"KDY ZAČNOU MÉDIA ŘÍKAT PRAVDU ?! Jaroslav Budz byl člověk se srdcem ze zlata! Ubodal ho k smrti Rom Ivan Čulok! který roky fetovat toluen a roky přepadal lidi ve vlacích! Policie to věděla ale tajili to a vždy se všechno ututlalo, poněvadž Rom - to by byl rasismus! Kdo to teď vysvětlí rodině?! Média nechtějí říct kdo vraždil?! TUTO TO MÁTE!"

Za 15 hodin získal status stránky Spravodajstvo INE 652 lajků, 334 komentářů, a především více než 2 700 sdílení.

Jak říká mluvčí Krajského ředitelství policie v Žilině Jana Balogová, v případě tragédie ve Vrútkách "jsme zaznamenali sérii masově sdílených dezinformací šířených v online prostoru, jejichž jediným cílem je umělé vyvolávání nenávisti proti určité skupině etnika, a proto považujeme za veřejný zájem uvést, že útočník nebyl romské národnosti."

Podle policie je pravda, že útočník z Vrútek "v minulosti vyhrožoval vlakvedoucí a výpravčímu, za což byl obviněn pro trestný čin vyhrožování a následně ve zrychleném řízení podmíněně odsouzen. V minulosti se také dopustil přestupku kouření v prostorách železniční stanice, za což mu byla udělena bloková pokuta 10 eur. Nic jiného ze zmíněného příspěvku ale pravdou není." Z uvedeného statusu tak jsou nepravdivé tyto jeho části o útočníkovi:

"ubodal ho Rom"

"roky fetovat"

"roky přepadal"

"policie to věděla

"tajili to"

"vždy se všechno ututlalo"

"poněvadž Rom"

"média nechtějí říct kdo vraždil"

Policie tedy jasně říká, že útočník nebyl romské národnosti. Přes vyvrácení této dezinformace se však najdou lidé, kteří ji dále rozšiřují jako pravdivou. Například hned v diskusi pod zprávou policie je mimo jiných i tento příspěvek:

"Nepravdivé informace? Většina víme jaká je pravda. Jsem z Vrútek a ten vrah bydlel při hrušce ve výškových panelácích bylo na něj poddáno několik trestních oznámení za krádež a obtěžování hlavně ve vlaku (kradl), ale jasně proto, že je černý se mu všechno promine ... kam toto zkurveně Slovensko spěje?"

K národnosti útočníka se na své facebookové stránce nepravdivě vyjádřil i poslanec fašistické LSNS Milan Mazurek, když ho označil za "příslušníka, diskriminované 'menšiny" jen pár hodin po útoku. Mazurek byl v minulosti pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin hanobení rasy, národa a přesvědčení. Musel se tehdy vzdát mandátu a zaplatit pokutu 10 tisíc eur.

Při útoku nožem na škole ve Vrútkách útočník zranil tří dospělé a dvě děti. Při pokusu jej zastavit byl smrtelně zraněn zástupce ředitelky školy Jaroslav Budz, který na místě zraněním podlehl. Vrah zranil i další přítomné.