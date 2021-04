V Belgii odsoudili muže za rasistické urážky černošské moderátorky. Za mřížemi musí strávit dva týdny a zaplatit pokutu ve výši 41 000 korun

moderátorka Cécile Djunga. Foto printscreen z joutube.com.

Belgický soud potrestal vězením muže, který na internetu zveřejnil komentář s rasistickou urážkou černošské televizní moderátorky. Dvaatřicetiletý Belgičan dostal půlroční podmíněný trest, přičemž za mřížemi musí strávit dva týdny a zaplatit pokutu 1600 eur (asi 41 000 Kč), napsala agentura AFP.



"Nikdy jsem nezažila soudní při a vůbec jsem předem netušila, jaký dopad na psychiku to bude mít. Je to dost intenzivní," komentovala proces moderátorka Cécile Djunga, která pracuje pro francouzskojazyčnou belgickou stanici RTBF.



Djunga, která má kořeny v Kongu, v roce 2018 natočila video, v němž si stěžovala na záplavu rasistických komentářů, kterým čelila od chvíle, kdy se objevila na obrazovce. Tehdy v něm řekla, že chce bojovat s představou, že "rasismus v Belgii neexistuje".



V komentářích k tomuto videu se pak ale objevily další urážky a výhrůžky. Policie nakonec začala stíhat jednoho z autorů, který moderátorce napsal, že by si přál, aby se stala obětí útoku, nejlépe smrtícího. Prokuratura jej nakonec obžalovala z podněcování násilí a nenávisti vůči rase.