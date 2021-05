V Británii byl poprvé odsouzen policista za členství v neonacistické skupině

Ilustrační FOTO: Wikimedia Commons, KRoock74

V Británii byl poprvé odsouzen nyní už bývalý policista v souvislosti s terorismem, za členství v zakázané neonacistické skupině a držení extremistických materiálů. Londýnský soud 22letého Benjamina Hannama poslal na čtyři roky a čtyři měsíce do vězení, uvedla agentura Reuters.

Hannam pracoval jako strážník u londýnské policie. Na začátku dubna ho soud usvědčil z členství v neonacistické organizaci National Action (Národní akce), která byla postavena mimo zákon poté, co oslavovala zavraždění poslankyně Jo Coxové neonacistou v roce 2016. Hannam byl rovněž usvědčen ze lhaní ve své přihlášce k policii a držení teroristických dokumentů. Už dříve se přiznal také k držení nemravných fotografií dítěte.

Soud Hannamovi, který byl po usvědčení od policie propuštěn, vyměřil trest vězení. "Benjamin Hannam lhal ve své policejní přihlášce a prověřovacích dotaznících ve snaze skrýt své nebezpečné a rasistické názory," řekla šéfka protiteroristického oddělení prokuratury Jenny Hopkinsová.

Hannam se podle úřadů poprvé dostal do styku se skupinou National Action na počátku roku 2016, tedy půl roku předtím, než byla jako první krajně pravicová organizace od 2. světové války zakázána. Policista byl i poté v organizaci a její odnoži NS131 aktivní. Ve své přihlášce k policii v roce 2018 nepravdivě uvedl, že s žádnou krajně pravicovou skupinou nemá co do činění.

Kriminalisté strážníka zatkli loni v březnu, měsíc po úniku seznamu registrovaných členů na internetovém neonacistickém fóru. Při vyšetřování u něj policie našla materiály spojené s neonacistickou ideologií, včetně manifestu norského teroristy Anderse Behringa Breivika nebo návod na boj s nožem.