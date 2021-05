V Kanadě končí krajně pravicová skupina Proud Boys. Vláda je zařadila mezi teroristické organizace

Členové rasistického uskupení Proud Boys (Ilustrační FOTO: Flicr.com, Anthony Crider)

V Kanadě ukončila činnost krajně pravicová skupina Proud Boys (Hrdí hoši), jejíž odnož působí rovněž ve Spojených státech, kde byla zapletena do lednových nepokojů v sídle Kongresu. Informoval o tom list The Guardian. Skupina oznámila zastavení činnosti necelé tři měsíce poté, co ji kanadská vláda zařadila mezi teroristické organizace. Proud Boys ve vyjádření uvedli, že podle svého názoru neučinili nic špatného.

Kanadské úřady v únoru prohlásily, že skupina představuje aktivní hrozbu a že sehrála ústřední roli při útoku na washingtonský Kapitol z 6. ledna, při němž se podporovatelé tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa snažili zmařit oficiální potvrzení výhry jeho demokratického soka Joea Bidena v listopadových volbách. Potyčky stály život pět lidí. Americké úřady v souvislosti s násilnostmi stíhají řadu členů hlásících se k Proud Boys, včetně čtyř členů jejich vedení, kteří podle vyšetřovatelů útok předem plánovali.

"Pravda je taková, že jsme nikdy nebyli teroristé či skupina hlásající bělošskou nadřazenost," uvedli kanadští Proud Boys ve vyjádření na komunikační platformě telegram. "Jsme elektrikáři, tesaři, finanční poradci, mechanici atd. A ještě navíc jsme otcové, bratři, strýcové a synové," pokračuje vyjádření.

Proud Boys založil v roce 2016 Gavin McInnes, Kanaďan žijící v USA. Skupina původně vystupovala proti takzvané politické korektnosti a společenským tendencím, které podle ní podrývaly maskulinitu. Postupně se její členové začali objevovat na protestech, kde se často dostávali do násilných střetů se svými ideovými odpůrci, zejména z řad stoupenců krajní levice a antifašistů.

V Kanadě se skupina dostala do povědomí širší veřejnosti poprvé před třemi lety, kdy několik jejích členů narušilo demonstraci domorodých obyvatel za odstranění kontroverzní sochy zakladatele města Halifax, který podle demonstrantů za svého života podporoval vybíjení původních obyvatel Severní Ameriky. Sociální sítě facebook a instagram zablokovaly Proud Boys jejich účty v říjnu 2018 za šíření nenávistné rétoriky. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) skupinu považuje za extremistickou organizaci.