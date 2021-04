V Minneapolisu se kvůli zabití Afroameričana policistkou již podruhé střetli demonstranti s policií

Daunte Wright (reprint z videa CNN).

Na předměstí amerického města Minneapolis pokračovaly nepokoje vyvolané smrtí mladého černocha, který v neděli zemřel v důsledku policejního zásahu. U policejní stanice v Brooklyn Center se podle médií navzdory nočnímu zákazu vycházení sešly stovky lidí, bezpečnostní složky proti nim použily zábleskové granáty a slzný plyn a asi čtyřicet z nich zadržely. Policistka, která v neděli údajně omylem vystřelila na černošského řidiče, dostala placené volno.

Minneapolis byl loni v květnu dějištěm policejního zásahu proti neozbrojenému černochovi Georgi Floydovi, kvůli němuž stojí s obviněním z vraždy před soudem bývalý policista Derek Chauvin. Případ vyvolal rozsáhlé demonstrace proti systémovému rasismu a policejní brutalitě.

V této atmosféře přišla nedělní policejní kontrola v rezidenční čtvrti, která skončila smrtí dvacetiletého Daunteho Wrighta. Policisté jej zastavili pro podezření z dopravního přestupku, načež zjistili, že je na něj vydán zatykač. Video zveřejněné policií ukazuje, že když se Wrighta pokoušeli vzít do vazby, muž nastoupil zpět do auta, načež se ozval výstřel. Wright byl prohlášen za mrtvého poté, co havaroval nedaleko místa střetu s policií.

Ihned po nedělních událostech se ve městě sešla demonstrace několika stovek lidí před místním policejním velitelstvím. Někteří protestující útočili na policisty kameny a zápalnými lahvemi a ničili jejich auta; pořádkové síly dav rozehnaly s použitím slzného plynu.

V pondělí se scénář opakoval, ačkoli od 19:00 místního času (02:00 SELČ) platil v Minneapolisu a okolí zákaz vycházení a místní činitelé i prezident Joe Biden vyzývali ke klidu. Před policejní centrálou v Brooklyn Center se přesto podle agentury AP začaly odpoledne scházet stovky lidí a zůstaly tam i po začátku platnosti zákazu. Mnozí pokřikovali na policisty a skandovali jméno Daunteho Wrighta, někteří házeli lahve a další předměty.

Policie asi hodinu a půl po začátku zákazu vycházení znovu nasadila slzný plyn a použila rovněž zábleskové granáty. Někteří protestující házeli patrony se slzným plynem zpět na policisty a vrhali mezi ně rovněž dělobuchy. S příchodem noci se podle zpráv amerických médií situace uklidnila.

Místní deník Star Tribune informoval, že úřady po střetech oznámily zadržení čtyřicítky lidí, z nichž někteří byli zatčeni za rabování. Podle listu The New York Times večer výtržníci poničili několik podniků v okolí policejní centrály v Brooklyn Center.

Kromě protestu u sídla policie se večer konalo i poklidné pietní shromáždění na místě, kde Wright zahynul. Jeho příbuzní na něj vzpomínali jako na dobrého otce, který si sehnal vícero zaměstnání ve snaze postarat se o dvouletého syna. „On byl celý můj život, byl to můj syn a už nikdy se mi to nevrátí. Kvůli omylu? Kvůli nehodě?“ řekla truchlící matka Katie Wrightová.

Šéf policie v Brooklyn Center Tim Gannon předtím Wrightovu smrt prezentoval jako tragédii, která vyplynula z „nezamýšleného výstřelu“. „Mám za to, že policistka měla v úmyslu použít taser (elektrický paralyzér), ale místo toho zasáhla pana Wrighta jednou kulkou,“ řekl Gannon médiím. Tento výklad událostí podporuje i video z kamery na policejní uniformě, ve kterém zazní opakované varování „Taser!“, načež se ozve výstřel a auto s Wrightem odjíždí pryč. „Ty vo*e, já ho střelila,“ uvádí policistka.

Lokální činitelé ji v pondělí identifikovali jako Kim Potterovou, která má za sebou více než 25 let u policie, podle informací Star Tribune jí je 48 let. Oficiální prohlášení bez dalších podrobností informovalo, že Potterová dostala „administrativní volno“ zatímco probíhá vyšetřování, což je v podobných situacích obvyklý postup.

Vedení města odvolalo vysoce postaveného úředníka Curta Boganeyho a připravovalo i odvolání policejního šéfa Gannona, uvedl Star Tribune. Bezpečnostní složky v celé oblasti Minneapolisu zároveň posilovaly přítomnost v ulicích, mobilizováno bylo také přes tisíc příslušníků Národní gardy.