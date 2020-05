V noci na dnešek se Raymond Gurême, jeden z nejvýznamnějších evropských Romů, přidal ke hvězdám

Raymond Gurême (FOTO: Jeannette Gregori)

Podle informací na sociálních sítích zemřel v neděli 24. května 2020 Raymond Gurême (95 let), jeden z nejvýznamnějších Romů za poslední století. "Před dvěma hodinami se Raymond přidal ke hvězdám. Seshora nás bude nadále vést v našem boji. Odpočívej v pokoji Raymonde, budeme dál rozdmýchávat plamen, který jsi zapálil!" informovala kupříkladu v noci na dnešek stránka Justice 4 Raymond Gureme.

Raymond Gurême se narodil v roce 1925 v rodině kočovníků - Manušů. Je otcem 15 dětí a má 150 potomků. Během války utekl z francouzského internačního tábora a pracoval v Bretani, aby mohl zásobovat příbuzné. V roce 1943 byl znovu uvězněn a deportován do Německa na nucené práce. Když se mu v červnu 1944 podařilo znovu uprchnout, připojil se k odboji a podílel se na osvobozování Paříže.

Gurême tvrdil, že ve francouzském táboře to tak tvrdé, jako v českých, slovenských a polských táborech nebylo, ale i tak to bylo tvrdé dost. Všechno tam podle něj koordinovali francouzští strážníci, nikoli Němci - obdobně jako v Letech u Písku strážníci čeští. Příbuzné našel až v roce 1950. Své vzpomínky vydal v knize Nomádům vstup zakázán, která vyšla v roce 2011. O uznání své účasti v odboji bojoval dlouhá léta. Nakonec ho prezident Mitterrand ocenil řádem Rytíř čestné legie.

Od roku 1968 žil v maringotce umístěné na vlastním pozemku, ve francouzském departmentu Esson na jihu Paříže, nedaleko internačního tábora, v němž byl vězněn. Po válce se stále snažil bránit lidská práva nejen kočovníků, stal se z něj známý aktivista. Ještě před asi sedmi lety byl obětí útoků policistů. Dvakrát ho v jeho maringotce z neznámých důvodů přepadli, zmlátili ho, vynesli ven a vyváleli v blátě. "Řekli mu, že se u něj někdo údajně skrývá, anebo že něco přechovává. A když jsem od něj odjížděl, tak mě objal a říkal: Víš, já už tady dlouho nebudu, ale co bude s mými dětmi, až zemřu? Zatím se policajti ještě bojí, protože jsem tu já a chráním je. Ale co s nimi bude, až umřu?" řekl již dříve režisér dokumentárního filmu Díra v hlavě Robert Kirchhoff.

Tento film se věnuje pronásledování Romů za druhé světové války. Jeho tvůrci navštívili devět evropských zemí a natáčeli s pamětníky, jejich přáteli, příbuznými, historiky a aktivisty.

„Raymond Gurême je velký gentleman. Je to pán, který žije celý život v maringotce, bývalý cirkusák. Jeho otec byl velmi zámožný člověk, který měl velké chapitó a jako jeden z prvních měl kinematograf. V rámci toho kinematografu měl neuvěřitelné tržby. Ale když přišla válka, tak jim to všechno sebrali a okradli je. To je totiž další mýtus, který tvrdí, že všichni Romové byli chudí. Ne všichni Romové byli chudí, z historie známe případy, kdy se lidé rvali o jejich majetek a kdy poslali na popravu celou osadu nebo je upálili v nějaké stodole nebo postříleli a jejich majetek si rozebrali. Je na to několik odkazů i v tomto filmu. A Raymond ve svých téměř sto letech čelí svému osudu, celý život žije sparťansky, ve své maringotce se přikrývá čtyřmi peřinami, ale nikdy netopí,“ řekl Robert Kirchhoff po natáčení filmu.

