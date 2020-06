V USA již osmý den pokračovaly protesty proti rasismu a policejnímu násilí. Většina byla zcela pokojných, v Houstonu se sešlo 60 tisíc lidí

Protesty proti rasismu a policejnímu násilí pokračovaly v USA osmým dnem (3. 6. 2020) (FOTO: repro Youtube.com)

Ve Spojených státech již osmý den pokračovaly protesty v mnoha městech za účasti desítek tisíc lidí. Kolem 60.000 demonstrantů se sešlo na pokojné manifestaci v americkém městě Houston, odkud pocházel černoch George Floyd, jehož úmrtí po zákroku bělošského policisty vyvolala současnou vlnu nepokojů. Podle agentury AP byla situace na většině míst v zemi relativně klidná i přesto, že lidé často porušovali noční zákazy vycházení. Ojedinělá rabování se objevila v New Yorku, jehož vedení na twitteru kritizoval prezident Donald Trump.

Pochod k uctění Floydovy památky v Houstonu zorganizoval mužův přítel, rapper Trae Tha Truth. Akce se zúčastnil i houstonský starosta Sylvester Turner, šéf místní policie a několik Floydových příbuzných. Ve městě by se měl podle Reuters konat Floydův pohřeb, jehož náklady slíbil pokrýt bývalý boxerský šampion Floyd Mayweather.

George Floyd zemřel 25. května v Minneapolisu ve státě Minnesota, když jej zatýkal policista. Jeho smrt byla spouštěčem širších protestů proti zakořeněnému rasismu a policejní brutalitě po celých Spojenýcha státech.

V úterý večer se lidé na demonstracích sešli například v Chicagu, Miami, Los Angeles či nedaleko Bílého domu ve Washingtonu. V hlavním městě přitom v 19:00 místního času (1:00 SELČ) začal platit zákaz vycházení. Demonstranti zůstali v ulicích metropole i po začátku omezení pohybu, atmosféra protestů však byla podle agentury AP výrazně klidnější a méně napjatá než v posledních dnech.

V New Yorku pochodovaly tisíce lidí v několika skupinách ve čtvrtích Manhattan a Brooklyn. Řada podniků po zkušenosti z předchozích nocí zabednila svoje výlohy, rabování se však tentokrát objevovalo jen ojediněle. Podle televize CNN policie zatkla zatím asi 200 lidí, většinu z nich za porušení zákazu vycházení.

Postup místních úřadů silně kritizoval na twitteru prezident Donald Trump, který v úterý vyzval státy k tvrdému zakročení proti demonstrantům a k povolání národní gardy, což starosta města New York Bill de Blasio odmítl. Prezident v sérii příspěvků vyzval de Blasia a guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, aby požádali o federální pomoc a vyslali do ulic vojenské posily, jelikož je podle něj město New York "totálně mimo kontrolu".

Prezident přitom v pondělí pohrozil, že do ulic některých měst vyšle armádu, pokud tamní vedení nepovolá příslušníky národní gardy. Těch nyní působí asi 20.000 v celkem 29 amerických městech. Nejmenovaný vysoký činitel Bílého domu však následně agentuře AP řekl, že Trump s povoláním armády nijak nespěchá a snažil se svým výrokem spíše přesvědčit guvernéry k důraznějšímu zákroku proti demonstrantům.

Na amerických sociálních sítích se v posledních dnech objevuje řada videí, jež zachycují policejní brutalitu, proti níž se vyjádřili i někteří světoví vůdci. Řada policistů a politiků však rovněž s demonstranty vyjadřuje solidaritu a snaží se situaci zklidnit. Starosta Los Angeles Eric Garcetti v úterý poklekl společně s několika policisty uprostřed davu pokojných demonstrantů. Světová média již dříve oběhly záběry jednoho ze šerifů v Michiganu, který odložil helmu a obušek a zapředl s protestujícími hovor. Podobné případy se objevily na mnoha místech USA.

Sympatii s pokojnými demonstranty vyslovil i někdejší republikánský prezident George Bush mladší. Ve společném vyjádření se svou ženou Laurou napsal, že je šokujícím selháním, že řada černochů v USA stále čelí obtěžování a výhrůžkám. "Doktrína a návyky rasové nadřazenosti, které kdysi málem rozdělily naši zemi, nadále ohrožují naši Unii," napsal exprezident s odkazem na občanskou válku z 60. let 19. století. Vyzval proto Američany, aby zahájili "odvážné a kreativní úsilí" odbourat nerovnosti zakořeněné ve společnosti.