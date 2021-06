V USA se bouřlivě diskutuje o přístupu k historii rasismu ve výuce dějepisu. Kritikům vadí teorie o vlivu historické segregace černochů na současnost

Ilustrační FOTO: Wokandapix, Pixabay.com

Mělo to být rutinní jednání na závěr školního roku. Místo toho se zasedání okresní školní rady v Loudoun County ve státě Virginie minulé úterý zvrhlo ve vřavu, která skončila zásahem policie. Důvodem byly protesty rodičů, kteří místní školy obviňují z "indoktrinace" dětí prostřednictvím tzv. kritické rasové teorie. Šlo přitom o projev širšího konfliktu, který se aktuálně odehrává napříč Spojenými státy a mobilizuje zdejší konzervativní tábor, popsala v reportáži agentura Reuters.

Na předměstí Washingtonu v Loudoun County bouře kolem výuky dějepisu a přístupu k historii rasismu v USA zuří už několik měsíců. Školy se staly terčem obvinění, že daná témata prezentují z pohledu kritické rasové teorie, což je akademický proud, podle kterého je rasismus nedílnou součástí amerického práva a amerických institucí a podle něhož dědictví z dob otroctví a segregace dodnes pro černochy v USA vytváří nerovné podmínky.

Školní rada v Loudoun County odmítá, že by se děti v okrese učily, že rasismus je v Americe zakořeněný ve fungování státu. Oponuje, že se jednoduše snaží vzdělávat učitele, z nichž je většina bílé pleti, aby byli "kulturně citliví" ve snaze co nejlépe sloužit čím dál rozmanitějšímu žactvu v okrese. Mnozí z rodičů, kteří se v úterý nahrnuli do sálu při jednání rady, ale tomuto vysvětlení nevěří. Někteří dorazili s transparenty s hesly jako "Výchovu, ne indoktrinaci" či "Rasismus neukončíte tím, že ho vyučujete". Atmosféra na schůzi byla nakonec tak vyhrocená, že členové rady museli posluchárnu opustit a přenechat bouřlivý dav na starosti policistům. Dva účastníky pak policisté odvedli v poutech. "Nikdy jsem nic takového neviděl," řekl mluvčí Wayde Byard, který je déle než dvacet let mluvčím okresní sítě státních škol.

Napětí na bohatém předměstí americké metropole je ukázkou širšího konfliktu, který zachvátil mnohé kouty USA. V čase, kdy jsou Američané konfrontováni s rasovými a sociálními nespravedlnostmi v návaznosti na loňskou smrt George Floyda, zavedly některé států ovládané Republikánskou stranou, včetně Floridy, Georgie a Texasu, nové předpisy s cílem omezit vzdělávání dětí o vlivu rasismu v zemi. Myšlenka, že kdysi obskurní akademická doktrína, nyní známá jako CRT (Critical Race Theory), proniká do státních škol, se stala nástrojem mobilizace konzervativců. Členové školských komisí, aktivisté z řad rodičů, guvernéři i zákonodárci, ti všichni tvrdí, že prvky kritické teorie jsou používány k přesvědčování dětí o tom, že Spojené státy jsou rasistická země. Za podpory republikánům nakloněných médií pak toto podezírání nabobtnalo v celostátní debatu o tom, jak se v místních školách vyučují americké dějiny. Podle tábora na opačné straně této debaty nejsou žádné důkazy o tom, že by se CRT vyučovala na většině státních škol, pokud vůbec někde. Kritici aktuální paniky mají za to, že zmínky o této nauce pouze slouží jako výhodná zbraň proti jakýmkoli snahám propagovat rovnoprávnost a lepší prostředí pro nebělošské studenty.

Někteří učitelé a odborníci na vzdělávání pak vyjadřují obavy ohledně dopadů na kvalitu výuky. Předpisy mířící proti CRT nebo probírání rasismu obecně by podle nich mohly potlačit vyučování černošských dějin včetně informování o dopadech otrokářství nebo o vztazích mezi etnickými skupinami. "Naší prací je prezentovat faktickou stránku dějin... a umožnit studentům, aby došli ke svým vlastním závěrům a uvažovali kriticky," řekla učitelka angličtiny Vanessa Skipperová, která je viceprezidentkou učitelských odborů v okrese Brevard County na Floridě.

Velké otazníky zůstávají nad tím, jak budou nová opatření vymáhána, neboť v některých případech nejsou jasně formulovaná a samotná CRT je interpretována různě. Když státní školská rada na Floridě, která je aktuálně složená ze sedmi členů dosazených republikánskými guvernéry, tento měsíc oznámila svůj zákaz výuky kritické rasové teorie, uvedla, že tento koncept překrucuje historické události jako je americká občanská válka.

Po žádosti Reuters o komentář kancelář guvernéra Rona DeSantise ukazovala na údajné příklady vyučování "rasového esencialismu". Vysvětlení tohoto pojmu neposkytla, stejně jako v případě kritické rasové teorie. Představitelé Republikánské strany a její stratégové říkají, že kontroverze kolem CRT čím dál víc vnímají jako klíčový prvek snahy vykreslit Demokratickou stranu jako uskupení kontrolované jeho radikálnějším křídlem. Přitahování pozornosti k tématu by mohlo republikánům pomoci získat zpět podporu vysokoškolsky vzdělaných žen z předměstí před volbami roku 2022, míní Ford O'Connell, který se podílí na republikánských kampaních na jihozápadě Floridy. "Tohle je téma, které k vám dostane lidi z předměstí," řekl. Odvolával se při tom na čerstvý průzkum agentury YouGov pro časopis Economist, podle kterého 76 procent voličů bez jasné stranické příslušnosti vnímá CRT jako něco negativního. Do kampaně minulé pondělí promluvila i Heritage Foundation, což je celostátní aktivistická skupina podporující republikánské cíle. Organizace na internetu vydala příručku, která podle ní pomůže lidem využívat žádosti o veřejné informace při zjišťování toho, zda se v určité škole učí kritická rasová teorie.

Podle demokratů se republikáni uchylují k rozdmýchávání kulturních válek, protože jim po ztrátě kontroly nad Kongresem a Bílým domem chybí pozitivní agenda. "Republikánská strana je odhodlána za každou cenu vymýšlet problémy, aby rozdělovala naši zemi," řekl mluvčí národní centrály demokratů Daniel Wessel.