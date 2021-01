Ve španělské chudinské čtvrti, kde je nyní počasí jak na sibiři, nefunguje elektřina. Madridská radnice tvrdí, že za to mohou pěstitelé marihuany

La Cañada Real Galiana. Foto Wikipedie

Když velkou část Španělska zachvátily mrazivé teploty a rekordní sněžení, málokdo stál před takovou zkouškou jako tisíce obyvatel místa nazývaného La Cañada Real Galiana, rozsáhlé chudinské čtvrti za Madridem, které se řadí mezi největší slumy Evropy, napsala agentura AP.

Velká část městečka La Cañada Real byla bez elektřiny již několik měsíců, dávno před příchodem bouře Filomena. Španělští představitelé tvrdí, že je to kvůli pěstitelům marihuany, kteří odkláněli velkou část dodávek energie do vnitřních pěstíren, čímž přetěžovali rozvodnou síť. Dlouhodobý výpadek způsobil, že přes polovinu ze 7500 obyvatel městečka nemělo v drsném počasí, které by odpovídalo spíše Sibiři než Španělsku, k dispozici elektrickou energii.

"Je opravdu zima a nemáme ani světlo," posteskla si tento týden jedna z místních, Yolanda Herrerová poté, co teploty v okolí Madridu klesly na minus 16 stupňů Celsia. "Už skoro nemáme dřevo na podpal a kvůli sněhu nemůžeme jít pro další," dodala.

Provizorní domky a chatrče ve čtvrti La Cañada Real tvoří asi 14kilometrový pás za průmyslovými předměstími španělského hlavního města Madridu. La Cañada Real vznikala po několik desetiletí tím, že se chudí Španělé, španělští Romové a migranti z Maroka usazovali podél původní cesty, po níž se přepravoval dobytek. V lepších částech stojí běžně vyhlížející domy, jinde jsou ale jen chatrče postavené z neomítnutých cihel, kovových panelů a plátna.

Tamní lidé pracují na stavbách nebo vozí do výkupu kovy a další materiály. Lidé si také čtvrť dlouhodobě spojují s prodejem drog, hlavně kokainu a heroinu. V posledních letech se zdrojem financí některých místních stalo pěstování marihuany ve sklepích či garážích za použití silného umělého osvětlení.

Kvůli výpadku elektřiny je asi 4600 lidí včetně 1800 dětí závislých na plynových bombách a malých generátorech na benzín, které slouží k vytápění a vaření. Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) vydala před Vánocemi prohlášení, v němž žádala o okamžité řešení situace. Rada poukázala také na fakt, že bez elektřiny není v domovech lidí ani teplá voda, což je při pandemii covidu-19 obzvlášť znepokojivé.

"Jsou to pro nás špatné časy," řekl 49letý Jesús Pérez, který ve čtvrti žije s manželkou a osmi dětmi. "Nikdo nám nepomáhá. Nepřijeli odklidit sníh, neřeší žádné problémy. Jsme tady opuštění. Neposlouchají nás, to je celé," zdůraznil Pérez.

Místní z výpadku viní jak energetickou společnost Naturgy, tak madridské vedení, které tvrdí, že za přerušením dodávek proudu stojí pěstitelé marihuany a že nejprve musí být podniknuty kroky proti nezákonným drogovým aktivitám ve čtvrti, než bude elektřina obnovena. "Dodávky elektřiny nikdy přerušeny nebyly," tvrdí Alfonso Adánez, mluvčí madridského regionu pro otázku bydlení. "Problém je, že pokaždé, když je elektřina zapnutá, dojde k výpadku kvůli náporu z pěstíren," podotkl Adánez.

Španělští představitelé i neziskové organizace se shodují, že policie musí důrazně zakročit proti marihuanovým pěstírnám. Zatím se ale zdá, že k tomu nedochází.