Vedení fašistické LSNS se rozpadá. Odcházejí tři poslanci, protože Kotleba posílil své vůdcovství a sebral jim pravomoci

Nový poslanec fašistické LSNS Milan Mazurek, který v červnu 2015 v Bratislavě zaútočil na arabskou rodinu s dětmi (FOTO: Youtube.com)

Milan Mazurek, Milan Uhrík a Ondrej Ďurica končí v předsednictvu slovenské fašistické strany s názvem LSNS-Kotleba. Vadí jim, že předseda strany Marián Kotleba za pomoci stanov nechal změnit vedení na vůdcovský princip a okleštil tak jejich pravomoci a posílil svoje. "Marian Kotleba se jako předseda ĽSNS zabetonoval tak, že ho nikdo nesesadí, ani kdyby byl za mřížemi," napsal k tomu novinář Tomáš Kyseľ.

Vůdcem i v kriminále

Co se vlastně stalo? A proč? Jak informuje deník Aktuality.sk, loni v říjnu Specializovaný trestní soud v Pezinku odsoudil Kotlebu zatím nepravomocně na 4 roky a 4 měsíce za propagaci neonacismu.

"Lídr LSNS, který do názvu strany protlačil i své jméno, se zřejmě připravuje i na možnost, že se několikaletému pobytu za mřížemi nevyhne ani po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Stanovy strany totiž změnil tak, že v podstatě ochromil sněm jako nejvyšší orgán LSNS, výrazně posílil své vlastní kompetence, stal se prakticky neodvolatelným a zřídil novou funkci výkonného místopředsedy," informují Aktuality.sk.

"Z praktického hlediska tak předsednictvo ztratilo význam a stalo se jen čistě pro forma orgánem," napsal k tomu Mazurek na internetu. Nelíbí se mu ani to, že s ním nikdo navržené změny neprobral a neměl tak možnost se k nim vyjádřit a ovlivnit jejich obsah. "Nedokážu si nijak vysvětlit, proč nám to zatajili, proč nám takto lhali ... Tak jako vždy vystupuji proti totalitním praktikám Igora Matoviča, tak nemohu být zticha ani teď. Bylo by to pokrytecké."

O funkci v předsednictvu strany se nebude dál ucházet a jeho působení ve vedení strany končí. Mazurek však nadále zůstává v straně jako řadový člen. Podobně jako on se ke změně stanov vyjádřili europoslanec Uhrík a poslanec Ďurica.

Političtí výtečníci

Marián Kotleba je nepravomocně odsouzen za to, že jako předseda LSNS a banskobystrický župan rozdával šeky v hodnotě 1488 eur, přičemž čísla 14 a 88 jsou neonacistickými šiframi (podrobnosti na Romea.cz).

Mazurek přišel v minulém volebním období o poslanecký mandát, protože byl odsouzen za urážení Romů a puašalizaci muslimů jako teroristů v rozhlase. Jde vůbec o prvního poslance slovenského parlamentu, který kvůli odsouzení ztratil mandát (podrobnosti na Romea.cz). V červnu 2015 v Bratislavě zaútočil Mazurek na arabskou rodinu s dětmi (Informace a video na Romea.cz).

Ďurica dříve zpíval v neonacistické kapele Bílý odpor. Ve svých textech žádá tresty pro zrádce rasy, chce fyzicky trestat gaye či opěvuje legendu neonacistů a popíračů holocaustu Iana Stuarta.

Když se fašista dožaduje demokracie

"Chybí jim demokracie? V straně, která vzešla ze základů Slovenské pospolitosti? Té pospolitosti, která se odvolávala na tradice fašistického stavovského státu postaveném na antidemokratických principech? ... Problém, kvůli němuž odcházejí tři vlivní lidé z vedení Kotlebovy strany, bude jinde. Zřejmě se to týká mocenského souboje, tedy snahy, aby si Kotleba udržel moc, vliv a samozřejmě dopad na stranickou kasu i v budoucnosti - i kdyby mu Nejvyšší soud uznal přes 4letý trest za mřížemi," napsal ve svém komentáři k dění v LSNS Peter Bárdy.

Za volební procenta a počet poslanců v parlamentu dostane LSNS v průběhu tohoto volebního období ze státního rozpočtu přes 7 milionů eur.

Roman Pataj o rozhádání Kotlebovů píše v DenníkuN.sk, v článku nazvaném Když se fašista Mazurek dožaduje demokracie, je to zábava: Vnitrostranická demokracie u fašistů se otřásá ve svých pevných základech. Kotleba pokoutně vyšachoval své pomocníky z vedení strany, oni jsou nyní uraženi a jako správní fašisté si stěžují, že jim bylo ublíženo.

"Otřesy u Kotlebovců jsou celkově velká zábava. Fňukání zhrzených extremistů lze vybavit jedinou otázkou: Co jste asi tak čekali od člověka, který se nechal titulovat vůdce, své jméno dal přímo do názvu strany a vám se to ještě líbilo? I když to tak roky nevypadalo, protože LSNS držela pohromadě vlna úspěchů, v DNA fašistické strany je nutně pevně zakódováno, že dříve či později se něco podobného musí stát. Takové seskupení vedou lidé s hluboce antidemokratické instinkty," je přesvědčen Pataj.