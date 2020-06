VIDEO: Trump tvrdil, že je na straně pokojně protestujících, ve stejnou chvíli těžkooděnci rozháněli slzným plynem pokojné demonstranty u Bílého domu

V době živého televizního vystoupení prezidenta Donalda Trumpa, ve kterém tvrdil, že stojí na straně pokojných protestujících, zahnala policie pokojné demonstranty před Bílým domem, kteří měli zdvižené ruce nad hlavou a pouze skandovali "nestřílejte" s pomocí slzného plynu. Těžkooděnci proti pokojnému shromáždění použili obušky, zasahovali i policisté na koních. (2. 6. 2020, FOTO: repro CNN)

Americký prezident Donald Trump nařídil mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil s cílem zastavit již týden trvající nepokoje, které se rozpoutaly po násilné smrti černocha George Floyda. V době prezidentova živého televizního vystoupení, ve kterém Trump tvrdil, že stojí na straně pokojných protestujících, zahnala policie pokojné demonstranty před Bílým domem, kteří měli zdvižené ruce nad hlavou a pouze skandovali "nestřílejte" s pomocí slzného plynu. Těžkooděnci proti pokojnému shromáždění použili obušky, zasahovali i policisté na koních. Protesty v USA pokračují již sedmým dnem a připojilo se k nim více než 75 měst, i když ve čtyř desítkách z nich platí zákaz nočního vycházení.

"Skončíme nepokoje a bezpráví, které se v naší zemi rozšířily," řekl Trump v pondělí večer (místního času) v Růžové zahradě Bílého domu. "Jsem váš prezident práva a pořádku," dodal a na poklidně protestují proti rasismu poslal těžkooděnce s obušky a slzným plynem.

Pokud si starostové měst a guvernéři států nedokážou s nepokoji poradit, bude nasazena armáda, pohrozil dnes Trump. Nejvyšší představitel USA již dříve vyzýval představitele místní samosprávy k tvrdšímu postupu proti demonstracím a kritizoval je, že jejich dosavadní kroky jsou slabošské.

"Pokud se město nebo stát bude zdráhat učinit nezbytná opatření, nasadím armádu Spojených států a problém za vás rychle vyřeším," řekl Trump.

Prezident nadto oznámil opatření na ochranu hlavního města Washingtonu, kde se protesty, zčásti násilné, v posledních dnech rovněž odehrávaly. Je to ostuda, řekl Trump a sdělil, že v metropoli budou nasazeny tisíce těžce ozbrojených vojáků a policistů. Kvůli nečekané intenzitě demonstrací v blízkosti Bílého domu se Trump v pátek podle agentury AP asi na hodinu musel ukrýt do nouzového bunkru v prezidentské rezidenci.

S cílem "zvýšit na nejvyšší míru přítomnost policejních sil" v americké metropoli dnes ministerstvo spravedlnosti nasadilo příslušníky několika federálních agentur, které pod něj spadají - mezi nimi Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), amerického protidrogového úřadu (DEA) či federálního Vězeňského úřadu (BP). "Dnes prezident nařídil ministru spravedlnosti (Williamu) Barrovi vést úsilí o prosazení práva s cílem obnovit pořádek v hlavním městě Washingtonu," sdělila k tomu mluvčí ministerstva Kerri Kupecová.

Protesty a nepokoje z minulých dnů připodobnil Trump k terorismu. "Organizátorům terorismu" připomněl, že jim hrozí "dlouholeté tresty vězení". Spojené státy podle něj potřebují bezpečnost a nikoliv anarchii, spravedlnost a nikoliv chaos. "To je naše mise a my zvítězíme," dodal.

Brutální zásah proti poklidně demonstrujícím před Bílým domem

Několik minut před Trumpovým projevem začali policisté a členové národní gardy brutálně zatlačovat stovky pokojných demonstrantů, kteří se shromáždili na náměstí Lafayette Square naproti Bílému domu, uvedla agentura AP. Poté, co byli účastníci protestu z náměstí vytlačeni, se po něm Trump demonstrativně prošel k nedalekému episkopálnímu kostelu sv. Jana. S biblí v ruce se pak před ním nechal fotografovat.

Demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo tento krok odsoudil. Prezident podle něj "použil vojenskou sílu k potlačení pokojného protestu, jen aby se mohl před kostelem vyfotografovat". "Pro prezidenta je to vše jenom televizní reality show," napsal Cuomo na twitteru. "Ostuda!"

Na dramatický vývoj událostí reagoval i předpokládaný demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden. Trump "používá americkou armádu proti Američanům", napsal Biden s tím, že v případě svého zvolení představí do sto dní plán na řešení "institucionálního rasismu" v USA.

Guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker řekl televizi CNN, že Trumpův plán vyslat armádu do jednotlivých států USA nemá oporu v zákonech. Podle michiganské guvernérky Gretchen Whitmerové by Trump by k něčemu takovému potřeboval souhlas guvernérů. Trump by podle CNN mohl využít zákon o vzpouře z roku 1807, který rozmístění armády na americké půdě sice umožňuje, přesné okolnosti nasazení jsou ale předmětem právních sporů.

Protesty probíhají již sedmý den, připojilo se 75 měst, většina je poklidná

Demonstrace se v noci na dnešek nekonaly pouze ve Washingtonu, ale také New Yorku, Los Angeles, Atlantě, Philadelphii, Dallasu a dalších městech USA, a to i přes zákazy vycházení, které mnohé radnice vyhlásily ve snaze předejít násilnostem. Na známé newyorské obchodní třídě Pátá avenue se odehrál minimálně jeden případ rabování, kdy vzal dav útokem prodejnu bot a oblečení. Na dalších videích je naopak vidět, jak protestující brání některým, kteří zneužívají protesty k rabování, v útocích na obchody. V Buffalu najelo podle agentury AP auto do policistů a alespoň jednoho z nich srazilo.

K protestům, které trvají již sedmý den se připojilo se k nim více než 75 měst měst.

Reportér stanice CNN Shimon Prokupecz uvedl, že většina protestních pochodů městem byla poklidná, ale večer začalo přibývat rabování a ničení. Podle něj jde zřejmě o organizované akce. "Jdou do obchodů, rozbijí výlohy, používají kladiva. Pak utečou a přijdou jiní a znovu se vrací," řekl. Přitom mnoho z těchto vypleněných obchodů bylo kvůli koronaviru dlouho zavřeno a toto ničení bude pro majitele novou ranou a nezbytné opravy finanční zátěží. V pondělí v New Yorku zákaz vycházení začal platit ve 23:00 místního času (dnes 5:00 SELČ), dnes večer má začít o tři hodiny dříve.

V Louisvillu v Kentucky přišel o práci velitel tamní policie, když jeho lidé při střelbě do davu v neděli zabili majitele jednoho obchodu. Starosta Greg Fischer řekl, že nasazení policisté porušili předpisy, když neměli zapnuté kamery, které mají na těle. "Takové selhání institucí se nebude tolerovat," řekl.

Výtržnosti jsou hlášeny také ze západoamerického Seattlu - lidé tam na policisty házeli kameny i zápalné lahve. Svědci na sociálních sítích uvedli, že je všude slzný plyn..

V kalifornském Oaklandu policie zatýkala demonstranty po zahájení zákazu vycházení, i když jejich protest byl klidný. Podobně policie postupovala v Los Angeles, kde se rovněž zatýkalo za porušení zákazu vycházení.

Nad metropolí Washingtonem po začátku zákazu vycházení přelétával vojenský vrtulník. Zákaz začal platit v pondělí v 19:00 (dnes 1:00 SELČ), ale lidé zůstali v ulicích. Podle CNN vrtulník létal velmi nízko a poryvy vzduchu, které vytvářel, rozviřovaly odpadky. Jak stanice připomenula, armáda takovou taktiku používá v bojových zónách, když chce někoho vytlačit z dané oblasti. Demonstranti ve Washingtonu zvedali pěsti do vzduchu.

Úřady v Minnesotě dospěly k závěru, že Bogdan Vechirko, který v neděli najel cisternou do demonstrantů, to zřejmě neudělal úmyslně. Do skupiny protestujících najel v Minneapolisu, ale nikdo se nezranil. Řidiče stále vyslýchá policie, podle jejího vyšetřovatele se zdá, že při pohledu na dav řidič zpanikařil.

Na místo v Minneapolisu, kde Floyd umíral, lidé přinášejí květiny a kondolenční vzkazy. Situace se tam poněkud zklidnila, což se mimo jiné přičítá i Floydovu bratru Terrenceovi. V pondělí s tlampačem v rukou oslovil přítomné a vyzval je ke klidu. "Chápu, že jste všichni rozrušení. Nejsem tady, abych to zhoršoval a dělal zmatek mezi svými lidmi. Co to všichni děláte? Bratra to zpět nepřivede," řekl. Dodal, že jeho rodina jsou klidní bohabojní lidé a že George by si nepřál, aby se demonstranti dopouštěli násilí a aby ničili. "(Protestujte) v klidu, prosím," apeloval na demonstranty Terrence Floyd.