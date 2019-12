VIDEO: Hádka dětí a rozbitá hlava romského chlapce. Víme co předcházelo bitce Romů a hasiče v obci Važec

Skupina Romů zaútočila ve středu 11. prosince 2019 ve slovenské obci Važec na mladého muže a později na jeho bratra. (FOTO: Repro Youtube.com)

Policie Slovenské republiky dnes vysvětlila, jak došlo k bitce v obci Važec, o které server Romea.cz informoval již včera. Situaci na videu, které zveřejnila extremistická Kotlebova LSNS, předcházel konflikt dětí. Obviněno je 8 mužů a dvě ženy. Na tři muže byl dán návrh na vzetí do vazby.

"Běsní diskutéři, šiřitelé dezinformací a různé subjekty přihřívající si svou polívčičku mají oproti policii jednu výhodu: v dnešní době mohou na sociálních sítích zveřejnit cokoliv bez jakékoliv osobní odpovědnosti. Na druhé straně policie se řídí zákony a trestním řádem, který jí určuje mantinely, jak může postupovat. To se týká i případu hromadné bitky v obci Važec. Nyní vám řekneme, co policie poslední týden dělala a proč nemůže policejní vyšetřovatel psát na Facebook cokoliv, co si vycucnout z prstu," napsala slovenská policie ve svém vyjádření.

Skutek se stal ve středu 11. prosince. Podle policie měli malou dívka obtěžovat její vrstevníci z osady.

"Dívka zavolala svou mámu, která přišla na místo činu společně s manželem. Matka chtěla jednoho z chlapců zadržet, ale vyklouzl jí a po pádu na zem se udeřil do hlavy. Z "opačného tábora" přišli obyvatelé osady, kteří napadli otce a jeho bratra, který také přišel na místo. Obětí fyzického útoku se stala i matka dívky. Agresoři se měli obětem vyhrožovat zabitím. Na místo přijeli záchranáři, kteří ošetřili dva muže (bratry) a chlapce z osady. Jeden z mužů se bude léčit více než sedm dní," popsala policie podrobně začátek a průběh incidentu.

"Policisté začali konat ihned po příjezdu na místo. Je nutné si uvědomit, že policejní práce přináší v různých částech Slovenské republiky specifika s ohledem na místo spáchání skutku, podezřelé osoby a charakter okolí. Prvořadým úkolem policistů bylo identifikovat osoby, které hasiče napadli. Netřeba asi zvlášť psát, že na místě činu se po příchodu policie nacházelo několik desítek lidí. Policejní vyšetřovatel a operativní pracovníci museli spárovat podezřelé osoby - na základě videa hledali v osadě osoby, které čin opravdu spáchali a to tak, aby svou činností tyto osoby nevarovali a ty by utekli pryč, nebo se začaly schovávat. Policejní práce není o natáčení CSI Miami, ale závisí na množství okolností," uvedla dále policie.

Výsledkem vyšetřován je 8 obviněných mužů ve věku od 19 do 45 let z přečinu výtržnictví v souběhu s přečinem ublížení na zdraví spáchaných formou spolupachatelství a dvě obviněné ženy ve věku 26 a 51 let z přečinu nebezpečného vyhrožování spáchaného formou spolupachatelství. Na tři obviněné muže vzhledem k jejich kriminální minulosti byl zpracován podnět na návrh na vzetí do vazby.

Video z bitky zveřejnila na svém Youtube kanále extremistická Kotlebova strana LSNS. Rasisté tvrdili, že policie případ nevyšetřuje a snažili se ho zneužít ve svůj politický prospěch.

Romové na sociálních sítích nebo romská televize Gipsy television násilné chování Romů již včera odsoudili.

VIDEO