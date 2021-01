VIRÁLNÍ VIDEO: Opilý rasista nadával muži do negrů. Podívejte, co se pak stalo...

Rasista nadával do negrů muži na benzínové pumpě... (FOTO: repro Twitter, koláž: Romea.cz)

Doslova virálem se stalo video, které vzniklo na čerpací stanici v Ohiu těsně po vánočních svátcích a vidělo ho již miliony lidí. Na videu je zachycen opilý mladík bílé pleti, který vulgárně a rasisticky nadává do negrů čekajícímu muži tmavé pleti. Ten chvíli na urážky nereaguje. "Bouchni mě. Bouchni mě, negře!" křičí mladík, načež ho černoch srazí k zemi plechovkou ledového čaje.

Mladík pak na černocha zaútočí ten ho ale opět srazí k zemi a několikrát ho udeří pěstí do hlavy a pak ho pustí.

Mnoho uživatelů sociálních sítí muži tmavé plety za reakci tleskalo, další však jeho jednání odsoudili, že neměl na rasistické nadávky reagovat násilím.

Podle médií nebyla k případu přivolána policie a nikdo není obviněn ani vyšetřován.

Na sociálních sítích okamžitě začali vznikat parodická videa a memy s plechovkou ledového čaje Twistead Tea.

We've seen these _everywhere_ the past 48hrs, but have to agree this is the most #savage yet! #TwistedTea pic.twitter.com/K7hnpGQFGc