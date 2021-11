Zóna smrti na polsko-běloruské hranici. Uprchlíci, mezi kterými jsou i malé děti, umírají zimou, hladem a žízní

Situace na polsko-běloruské hranici je kritická (FOTO: Grzegorz Oso, ZDROJ: Facebook, Nina Baše)

Jako humanitární krizi kousek od našich hranic popisují lidskoprávní aktivisté situaci kolem migrantů na polsko-běloruské hranici. Podle nich je potřeba s migranty zacházet v souladu s mezinárodním právem. Největším problémem, s nímž se uprchlíci potýkají, je podle nich nedostatek vody a lékařské péče.

Běloruské úřady od léta svážejí k hranicím Polska a Litvy tisíce běženců, které unijní státy nechtějí vpustit na své území. Mezi uprchlíky je i hodně dětí. Běloruský autoritářský prezident Alexandr Lukašenko podle názoru sousedních unijních zemí využívá uprchlíky v odvetě za sankce, které na Bělorusko uvalila EU za květnový incident, při němž byl k přistání v Minsku přinucen civilní letoun s kritikem režimu na palubě. Část z těchto migrantů se pak snaží dostat dál na západ do Německa. Podle listu The Guardian na polsko-běloruských hranicích zemřelo už nejméně osm lidí.

Crystal van Leeuwenová, zástupkyně Lékařů bez hranic (MSF), uvádí, že nevládní organizace by měly získat přístup do zóny na polské straně. Požadavky migrantů na mezinárodní ochranu musí být podle ní plně respektovány. V regionu kolem hranice s Běloruskem ale Varšava od začátku září vyhlásila výjimečný stav. To znamená, že zástupci mezinárodních organizací, ochránci lidských práv ani média do přísně střežené oblasti nemají přístup.

"Je těžké uvěřit, že se taková krize v EU odehrává," uvedla podle serveru Seznam Zprávy van Leeuwenová, která spolu se zástupci nadace Ocalenie či Grupa Granica pomáhá migrantům. Van Leeuwenová mimo jiné popisuje, jak se setkala se skupinou uprchlíků těsně mimo uzavřenou zónu. „Byla tma jako v hustě zalesněné oblasti, všichni se snažili držet jeden druhého,“ řekla. Podle jejích slov migranti mají s sebou jen velmi málo věcí, zejména oblečení či spacáky.

Další aktivisté jsou s některými uprchlík yv telefonickém spojení a situaci popisují na sociální síti Facebook.

"Děti jsou stále slabší. Žijí asi jen díky tomu, že je ve vzduchu vysoká vlhkost a že jsem poradila dospělým, aby jim dávali ojíněné větvičky stromů, listy a traviny, aby si děti olízaly rosu a jinovatku. Děti okusují větvičky, aby vysály mízu. Žvýkání větviček také umožňuje alespoň trochu oklamat hlad," napsala na svém profilu například Joanna Aisha Iwińska, která upozorňuje, že dětem je zima, protože teploty v noci výrazně klesají.

Čeští lidskoprávní aktivisté na internetu vyzvali k připojení se k otevřenému dopisu, ve kterém požadují, aby polská vláda změnila zoufalou situaci lidí a rodin s malými dětmi, kteří uvízli v politické hře o život na hranicích mezi Běloruskem a Polskem.

V dopise kromě jiného žádají, aby byl okamžitě povolení vstupu humanitární pomoci, lékařům, novinářům a aktivistům do zóny výjimečného stavu a aby byla ukončena praxe hromadného vytlačování jednotlivců a rodin s dětmi na běloruskou stranu hranice.