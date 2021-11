Zápasník Cverna vzkazuje Grznárovi: Žádní cigoši nejsou, jsou to lidé jako ty a já. Chci pomstít všechny, co nejsou rasisti

Alexander Cverna (FOTO: repro video Instagram Alexandera Cverny)

Rasistický výrok Filipa Grznára po zápase s Jaroslavem Oláhem, kdy použil slovo "cigoš" stále budí silné emoce. I když sám Oláh ve videu pro Romea.cz uvedl, že nemá cenu si z takového vyjádření něco dělat, tak se do Grznára nyní pustil Alexander Cverna, který zápasí v organizaci Oktagon. Již před tím tvrdě Grznára kritizoval rapper Refew.

„Tak Grznáre, tohle je za kluky, které jsi urazil! Žádní cigoši nejsou, jsou to lidé jako ty a já. Připrav se na to, že tahle výzva je pro tebe, a pojď do toho, protože já chci pomstít všechny, co nejsou rasisti,“ vzkázal přes sociální sítě Grznárovi Cverna. „Ukážu ti, jak vypadá MMA, a potom můžeš mít proslov, jestli budeš mít čím,“ dodal zápasník, který bojuje v organizaci Oktagon v těžké váze.

Grznár a Oláh zápasí v jiné organizaci bojových sportů, která nese název I Am Fighter. Hlavním promotérem této organizace je bývalý aktivní člen neonacistického Národního odporu a zakladatel mezi neonacisty oblíbené oděvní značka Grassel Petr Píno Ondruš.

Cverna reagoval na výrok Filipa Grznára těsně po vyhraném souboji s Oláhem. „I když je to cigoš, je to frajer,“ řekl Grznár o svém soupeři.

Na urážku prakticky okamžitě reagoval rapper Refew. „Tyhle rasistické kecy, ještě od člověka, který je spojovaný s tím, že je nácek vyje*aný, tak ať jde od pí*i! Zkurv*syn. Nenávidím tyhle zkurv*synské nacistické píč*ské kecy. Kdyby neřekl tuhle větu, dal bych mu i respekt, že dal dobrý zápas. Mám fakt nervy, pamatujte si, že i kdybyste měli čtyři doktoráty a byli rasisti, jste zkurv*synové,“ napsal v příspěvku na Instagramu Refew.

Příspěvek později vymazal s tím, že byla chyba snižovat se na úroveň Grznára. "Stále ale platí to, že být známý tím, že jsi rasista, a říct tohle po zápase, to je ukázka lidského dna,” dodal později Refew.

Jaroslav Oláh v reakci na Grznárova slova o "cigoši" pro zpravodajský server Romea.cz uvedl, že nemá cenu si z takového vyjádření něco dělat. "Ten člověk prostě mluví rychleji než přemýšlí. Nebuďme zase úplně háklivý na všechno. Lidi vůbec nic se neděje, byl to skvělej zápas, který se, který dopadl, tak jak dopadl," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Jaroslav Oláh.